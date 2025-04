Fire TV Stick e sconti fino all'80%: le offerte shock di Amazon

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Pasqua è appena passata, ma le offerte speciali su Amazon non sono certo terminate. Anzi. Il sito di e-commerce ci propone questa settimana tante nuove promo su alcuni dei dispositivi più amati degli utenti, come ad esempio i Fire TV Stick. Le chiavette multimediali sono tornate nuovamente in promo e lo fanno con sconti mai visti prima. Ad esempio il Fire TV Stick 4K è disponibile con un super sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Non finiscono di certo qui le promo di Amazon. Per chi è alla ricerca di uno smartphone, ci sono ottime occasioni per iPhone e Galaxy S, tra i telefoni più amati e richiesti dagli utenti. In questo caso lo sconto arriva fino al 39% e approfitti del minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della settimana che riguardano smartphone, smartwatch, smart TV e anche elettrodomestici per la casa, diventati in questi anni sempre più smart. Tutte le promo sono disponibili nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Scopri tutte le promo e completa l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 21 – 27 aprile

Una lista lunghissima che testimonia il grande numero di offerte uniche disponibili su Amazon. Degli smartphone abbiamo già detto, con iPhone e Galaxy S disponibili al minimo storico, ma non sono le unici prodotti a un prezzo speciale. Ad esempio, trovi l’Echo Auto con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 30 euro, oppure lo smart TV Philips da 65 pollici con uno sconto del 50% e risparmi centinaia di euro. Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione, c’è la telecamera Tapo C211 disponibile con uno sconto del 45% e la paghi poco più di 20 euro. Non manca una friggitrice ad aria: la Philips Serie 5000 è in promo a metà prezzo e fai un super affare.

Tutte le offerte sono disponibili nella lista in alto e basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto su Amazon. A voi la scelta e buona lettura.

iPhone

Non uno, non due, ma ben tre diversi modelli di iPhone in offerta. Amazon ha fatto le cose in grande questa settimana scontando ben tre modelli di iPhone, tra cui alcuni degli ultimi modelli lanciati sul mercato.

Partiamo proprio dall’iPhone 16 Pro disponibile con un ottimo sconto del 15% che fa scendere il prezzo a 1059 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Per essere un prodotto Apple si tratta di un’ottima occasione: risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 211,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Le caratteristiche dell’iPhone 16 Pro sono veramente speciali: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici, nuovo processore A18 Pro progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale per smartphone sviluppato dall’azienda di Cupertino, tripla fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel, fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel e teleobiettivo 5x. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

iPhone 16 Pro

Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è in offerta anche l’iPhone 16 "normale". Su Amazon è disponibile a un prezzo di 799 euro con uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo a soli 799 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo. Il risparmio netto sfiora i 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 159,80 euro al mese. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 progettato per Apple Intelligence, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e ultragrandangolare da 12 megapixel. Design compatto e batteria a lunga durata. Puoi scegliere tra diverse colorazioni

iPhone 16

Infine, sempre in offerta a un prezzo speciale c’è anche l‘iPhone 15. La versione precedente dello smartphone Apple è disponibile in promo a un prezzo di 699 euro grazie allo sconto del 20%. Approfitti del minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate da 139,80 euro al mese. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island per gestire velocemente le app che utilizzi maggiormente, processore A16 Bionic e fotocamera principale da 48 megapixel. Un’ottima soluzione se vuoi spendere un po’ di meno.

iPhone 15

Galaxy S25 Ultra e Galaxy S24

Ad Apple risponde Samsung con due ottime offerte su due smartphone molto diversi tra di loro, ma entrambi top di gamma: il Galaxy S25 Ultra e il Galaxy S24.

Il Galaxy S25 Ultra è uno dei telefoni in offerta più interessanti di questa settimana. Disponibile con un super sconto del 35% che fa crollare il prezzo a 979 euro e risparmi più di 500 euro su quello di listino. E lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente in pagina. Lo smartphone Samsung è uno dei migliori che puoi trovare oggi sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 4K, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico (10x) e secondo teleobiettivo con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. Non manca Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung, e la S Pen, il pennino che rende lo smartphone un taccuino digitale.

Galaxy S25 Ultra

Occasione unica per il Galaxy S24. Lo smartphone top di gamma di Samsung uscito lo scorso anno è in offerta a un prezzo di 599 euro grazie allo sconto eccezionale del 39% presente in pagina. Risparmi quasi 400 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 119,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente in pagina. Inoltre, se lo acquisti oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicati agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2400 progettato appositamente per questo smartphone, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x. A questo prezzo è un affare che non puoi farti scappare.

Galaxy S24

Smartphone Oscal

Non solo smartphone che costano centinaia di euro. Questa settimana su Amazon troviamo anche telefoni con prezzi alla portata di tutti. Come ad esempio questo smartphone Oscal disponibile con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Nella pagina prodotto è disponibile un primo coupon che fa scendere il prezzo del 50% e poi un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 105 euro. Il prezzo finale è di soli 94,99 euro, con uno sconto totale del 76%. Lo smartphone è perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di fare un po’ di tutto: schermo da 6,56 pollici, fotocamera da 13 megapixel, buone prestazioni e una super batteria che dura tutto il giorno.

Smartphone Oscal

Fire TV Stick

Nella settimana di Pasqua su Amazon arrivano anche le offerte sui prodotti del colosso dell’e-commerce. E tra le offerte che hanno catturato maggiormente l’attenzione ci solo logicamente i Fire TV Stick, le chiavette multimediali che trasformano ogni televisore in uno smart TV. Utili anche per chi un TV intelligente già lo ha grazie a funzioni e strumenti unici.

In offerta troviamo ben tre versioni della chiavetta multimediale: Fire TV Stick HD, Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max. Il modello "base" è in promo a un prezzo di 29,99 euro grazie allo sconto del 33% ed è perfetto per tutti coloro che hanno un televisore vecchio e lo vogliono rendere smart.

Il Fire TV Stick 4K, invece, è in offerta a un prezzo di 37,99 euro con uno sconto del 46% che te lo fa pagare praticamente la metà. Non a caso è uno dei prodotti più venduti su Amazon in questi giorni e si rivela utilissimo nell’utilizzo quotidiano, anche grazie alla presenza del telecomando con Alexa integrato che ti permette di gestire i dispositivi smart presenti in casa.

Per chi è alla ricerca di prestazioni superiori, c’è il Fire TV Stick 4K Max in promo a un prezzo di 47,99 euro grazie allo sconto del 40%. Supporta lo streaming in altissima definizione e senza problemi di rallentamenti.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e la percentuale di sconto di ogni versione.

Fire TV Stick HD : 29,99 euro (sconto del 33%)

: 29,99 euro (sconto del 33%) Fire TV Stick 4K : 37,99 euro (sconto del 46%)

: 37,99 euro (sconto del 46%) Fire TV Stick 4K Max: 47,99 euro (sconto del 40%)

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Echo Auto

Altra offerta straordinaria per un dispositivo Amazon. Questa volta il protagonista è l’Echo Auto di seconda generazione, la cassa Bluetooth con Alexa integrata progettato appositamente per le automobili. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 57% e lo paghi solamente 29,99 euro (hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 6 euro al mese a tasso zero). Compatibile con tutti i modelli di macchina, è facile da configurare e da montare. Puoi interagire con Alexa per riprodurre le tue playlist preferite, oppure per chiamare gli amici senza dover utilizzare lo smartphone. A questo prezzo è un accessorio che non puoi non avere in macchina.

Echo Auto

Powerbank da 10000mAh

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, proponiamo anche utili accessori disponibili a un prezzo stracciato. Come ad esempio questo powerbank da 10000 mAh che trovi su Amazon con uno sconto dell’85% e lo paghi solamente 19,99 euro. Un powerbank compatibile con qualsiasi smartphone e puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Sulla scocca è presente anche uno schermo LED che mostra la ricarica rimanente. A questo prezzo è un affare che non puoi farti sfuggire.

Powerbank da 10000mAh

Huawei Watch GT 4

Offerta speciale per il Huawei Watch GT 4. Lo smartwatch del colosso cinese è disponibile a un prezzo di 159 euro con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate ad 31,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto, praticamente quanto un caffè al giorno. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible, la piattaforma per audiolibri e podcast di Amazon.

Il Huawei Watch GT 4 è un orologio smart perfetto per la vita di tutti i giorni. Lo schermo mostra tutte le info di cui hai bisogno e lo puoi personalizzare con le tante watch faces disponibili. Monitoraggio avanzato e continuo della salute, a partire dai principali parametri vitali: battito cardiaco e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli amanti dell’allenamento, hai a disposizione più di 100 modalità sportive, tra cui tutte le più praticate. E la batteria può durare fino a un massimo di 16 giorni.

Huawei Watch GT 4

Smart TV Philips 65 pollici

Se siete alla ricerca di un televisore con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa settimana trovate questo modello della Philips con schermo 4K da 65 pollici in promo con uno sconto del 50% e lo paghi 499 euro. Smart TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e che assicura una qualità elevatissima delle immagini. Supporta sia Alexa sia Google Assistente e la qualità audio è molto elevata. A questo prezzo è una delle migliori promo che puoi trovare su Amazon per un televisore smart.

Smart TV Philips 65 pollici

Galaxy Tab A9+

Super promo per il Galaxy Tab A9+, tablet medio di gamma di Samsung disponibile su Amazon a un prezzo di 161,24 euro con uno sconto del 38% su quello di listino. La bontà del tablet la si intuisce subito analizzando la scheda tecnica. Dotato di uno schermo da 11 pollici con processore Snapdragon che assicura ottime prestazioni e una batteria a lunga durata. Tablet che si adatta a diversi utilizzi: ideale per l’intrattenimento e per le serie TV, all’occorrenza può essere utilizzato anche per lavorare grazie allo schermo ampio. Puoi collegare anche una tastiera wireless.

Galaxy Tab A9+

Tapo C211

Vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione e spendere il meno possibile? Questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile la telecamera Tapo C211 con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo a soli 21,99 euro, e approfitti del minimo storico. La paghi praticamente la metà e fai un affare incredibile. Si tratta di una videocamera di sicurezza che assicura immagini in altissima definizione, dotata della visione notturna e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. La puoi utilizzare anche come baby monitor, grazie alla funzione di rilevamento del pianto. Facile fa montare e da configurare.

Tapo C211

Canon PIXMA

Prezzo stracciato per la stampante Canon PIXMA multifunzione disponibile su Amazon a un prezzo veramente stracciato. Grazie allo sconto del 50% la paghi solamente 42,49 euro. Perfetta per un utilizzo casalingo, non solo permette di stampare qualsiasi documento, ma puoi anche fotocopiare, scansionare e inviare fax. La puoi gestire anche da remoto grazie alla funzione wireless. Non farti scappare questa super opportunità: a questo prezzo è un vero affare.

Stampante Canon PIXMA

Oral-B iO 2 DUO

Torna una delle promo Amazon più amate dagli utenti: prendi 2 e paghi 1. Questa volta il protagonista della promo è lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 DUO, disponibile con un super sconto del 58% e lo paghi solamente 84,99 euro. Nella confezione sono disponibili due spazzolini elettrici ed è come se li pagassi 42,49 euro l’uno. Un prezzo stracciato per uno spazzolino elettrico che assicura ottimi risultati dopo appena una settimana di utilizzo, con gengive più sane e meno sanguinamento. Puoi scegliere tra tre diversi livelli di intensità: Super Delicata, Delicata e Puliizia Quotidiana.

Oral-B iO 2 DUO

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000

Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Philips Serie 5000 con cestello da 4,1 litri. Da questa settimana è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo a soli 79,99 euro e lo paghi praticamente la metà. Friggitrice ad aria con ben 13 modalità di cottura e che ti permette di preparare di tutto, dalla classiche patatine al forno fino alla carne grigliata. Occupa poco spazio e grazie allo schermo touch digitale puoi scegliere il tuo programma di cottura preferito in pochissimo tempo. Perfetta per una famiglia di 3-4 persone.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000

Ecovacs T30S COMBO COMPLETE

Vuoi rendere più semplice la pulizia della tua abitazione? Questa è l’offerta che non puoi farti scappare. Su Amazon questa settimana è disponibile l’Ecovacs T30S Combo Complete con uno sconto del 52% e lo paghi 799 euro, con un risparmio superiore agli 850 euro. Si tratta di un bundle che comprende un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico e di una scopa elettrica che ti supporta nelle pulizie quotidiane. Il robot aspirapolvere è la soluzione perfetta per pulire efficacemente ogni zona della tua abitazione: i sensori di ultima generazione mappano ogni stanza e tramite l’app dello smartphone puoi scegliere quando e cosa pulire. Puoi anche pagarlo in 5 rate da 159,80 euro al mese.

Ecovacs T30S COMBO COMPLETE

Macchina per il caffè De’Longhi

Chiudiamo con uno di quegli elettrodomestici per la cucina che non possono mai mancare nella propria abitazione: la macchina per caffè espresso. Su Amazon è disponibile questo modello De’Longhi in promo con uno sconto del 37% e lo paghi solamente 86,79 euro. Prezzo stracciato per una macchina per il caffè compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde e che permette di preparare anche altre ottime bevande, come ad esempio il cappuccino grazie al montalatte integrato.

Macchina per il caffè De’Longhi