Galaxy S24 al minimo storico e sconti all'80%: le offerte shock di Amazon

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Settimana a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio molto interessante per chi è alla ricerca di ottimi dispositivi in offerta con sconti mai visti prima. È sicuramente la settimana in cui Samsung si prende il proscenio con il lancio della nuova gamma di Galaxy S25, disponibili con una promo lancio che permette di sommare diversi sconti e di risparmiare anche centinaia di euro. Promo difficili da trovare su altri siti web. Oltre ai nuovi Galaxy S25, troviamo altre promo interessanti, come ad esempio l’iPhone 15 disponibile al minimo storico e con un risparmio di quasi 200 euro sul prezzo di listino (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero).

Le offerte non finiscono di certo qua: come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo che puoi trovare su Amazon per i prodotti tech (smartphone, smartwatch, tablet e smart TV) e per gli elettrodomestici per la casa, diventati in questi anni sempre più intelligenti e più utili nella vista di tutti i giorni. Tutte le occasioni che abbiamo selezionato sono disponibili nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte del 27 gennaio – 2 febbraio

Possiamo quasi definirla una Samsung Week. Sono tantissimi i dispositivi del produttore sudcoreano che troviamo in offerta sul sito di e-commerce. Dagli smartphone (nuova gamma Galaxy S25, ma non solo), smartwatch (Galaxy Watch6 Classic), tablet (Galaxy Tab S10 Plus), smart TV (modello OLED con schermo da 55 pollici). Tutti prodotti disponibili al minimo storico e con sconti che in alcuni casi sfiorano anche il 50%. In tema di elettrodomestici, invece, troviamo il modello Haier Serie 3 con cestello da 10 chilogrammi in promo con uno sconto del 33% e risparmi 250 euro. Se, invece, sei alla ricerca di una macchina per il caffè, c’è la De’Longhi in promo con il 44% di sconto e la paghi veramente poco.

Tutte le promo di questa settimana le trovi nella ricca lista presente qui in alto: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto: a te la scelta e buona lettura.

Gamma Galaxy S25

La grande novità di questa settimana è il lancio della nuova gamma di Galaxy S25, gli smartphone top di gamma di Samsung che saranno i protagonisti per tutto il 2025. Come oramai ci ha abituato il produttore sud-coreano, la gamma è composta da tre dispositivi: il Galaxy S25, il Galaxy S25 Plus e il Galaxy S25 Ultra.

L’uscita ufficiale sul mercato è fissata per il 4 febbraio, ma è già possibile prenotarli su Amazon sfruttando anche l’ottima promo lancio riservata ai suoi clienti. Alcune versioni dei tre modelli sono in offerta con uno sconto interessante ed è possibile anche aggiungere degli sconti extra. Ecco quanto costano.

Partiamo dal Galaxy S25. In offerta è disponibile la versione da 512 gigabyte, la più capiente tra quelle disponibili. Acquistandolo su Amazon la trovi con uno sconto dell’11% che fa scendere il prezzo a 989 euro, con un risparmio netto di 120 euro. Puoi aggiungere un ulteriore sconto di 100 euro pagando co Amex e di 100 euro se hai l’abbonamento a Prime Student.

Galaxy S25

Il Galaxy S25 Plus nella versione sempre da 512 gigabyte è disponibile in promo a un prezzo di 1189 euro grazie allo sconto del 9%. Il risparmio rispetto a quello di listino è sempre di 120 euro e anche in questo caso puoi aggiungere il doppio sconto di 100 euro se paghi con Amex e sei iscritti a Prime Student.

Galaxy S25 Plus

Per chi vuole uno smartphone più grande, più potente e dotato della S Pen, c’è in promo anche il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone è disponibile a un prezzo di 1619 euro con un risparmio di ben 240 euro rispetto a quello di listino. In questo caso, pagando con Amex ottieni uno sconto di 150 euro e puoi sempre aggiungere lo sconto di 100 euro riservato agli abbonati a Prime Studenti. Inoltre, acquistando uno dei tre modelli ottieni la prova gratuita di Audible per 60 giorni, il servizio di Amazon dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Galaxy S25 Ultra

Quali sono le novità tecniche della famiglia Galaxy S25? Migliore integrazione tra l’intelligenza artificiale e lo smartphone, con nuovi strumenti molto utili nella vita di tutti i giorni. A livello di componenti tecniche, a bordo è presente il nuovo Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questa gamma di smartphone. Nel Galaxy S25 Ultra è presente un nuovo sensore ultragrandangolare da 50 megapixel che va a completare l’ottimo sistema di fotocamere presente sullo smartphone.

Galaxy S24 e Galaxy S24 Ultra

Il momento migliore per acquistare uno smartphone top e cercare di risparmiare qualche centinaio di euro, è quando sul mercato viene lanciato il modello successivo. Ed è quello che accade oggi con il Galaxy S24 Ultra e il Galaxy S24. I due smartphone top di gamma di Samsung sono disponibili al minimo storico e con un ottimo sconto su Amazon.

Il Galaxy S24 Ultra è in offerta a un prezzo di 1049 euro con uno sconto del 30% che ti permette di risparmiare ben 450 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 209,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Galaxy S24 Ultra

Il Galaxy S24, invece, è in promo speciale a un prezzo di 699 euro con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Il risparmio in questo caso è di 300 euro hai sempre la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Acquistando uno dei due smartphone ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, il servizio di podcast e di audiolibri di Amazon.

Galaxy S24

Quale dei due smartphone acquistare? Il Galaxy S24 ha dalla sua un prezzo più alla portata e dimensioni più compatte, mentre il Galaxy S24 Ultra è lo smartphone premium per antonomasia, con schermo più grande, maggiore qualità del sistema fotografico e infine la S Pen, il pennino che lo trasforma in taccuino digitale.

iPhone 15

A Samsung risponde Apple con l’ottima offerta disponibile per l’iPhone 15. Lo smartphone di Apple è in promo a un prezzo di 699 euro con uno sconto del 20% rispetto a quello consigliato. Per lo smartphone top di gamma si tratta del prezzo più basso di questo 2025 e puoi anche pagarlo in 5 rate da 139,80 euro al mese.

Se sei alla ricerca di un iPhone, difficile trovare una promo migliore. Non si tratta dell’ultimo modello, ma è ancora uno dei migliori telefoni sul mercato e continua a ricevere continuamente gli aggiornamenti da parte dell’azienda di Cupertino. Per il resto è uno smartphone affidabile, con schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici e una risoluzione elevatissima. Il design si caratterizza anche per la Dynamic Island che permette di interagire più velocemente con le app che utilizzi maggiormente. Nella parte posteriore è presente una fotocamera principale da 48 megapixel e un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel.

iPhone 15

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre alle promo speciali per gli smartphone, ti proponiamo anche ottime occasioni per gli accessori. Come ad esempio questo paio di auricolari Bleutooth che trovi su Amazon con uno sconto dell’82% e li paghi solamente 23,99 euro. Cuffie che assicurano una buona qualità dell’audio e con la cancellazione del rumore. Comode da indossare anche per diverse ore e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Un affare da non farsi assolutamente scappare.

Cuffie Bluetooth

Power bank

Altra occasione che non bisogna farsi sfuggire: da oggi trovi su Amazon questo powerbank da 15.000mAh dotato anche di cavi per la ricarica rapida in promo con un sconto esagerato dell’82% e lo paghi solamente 20,99 euro. Si tratta del classico dispositivo che non può mancare nel tuo zaino quando sei in giro per lavoro o per piacere. Permette di ricaricare smartphone, tablet e computer, anche contemporaneamente. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio.

Power bank 15000mAh

Garmin epix Pro (Gen2)

Una delle aziende di riferimento quando si tratta di smartwatch è sicuramente Garmin. Il brand statunitense si è specializzato soprattutto negli orologi rugged, dispositivi super resistenti da poter utilizzare in qualsiasi situazione, anche le più estreme. Questa settimana troviamo in offerta proprio uno di questi modelli: il Garmin epix Pro di seconda generazione. Grazie allo sconto del 22% il prezzo scende a 740,47 euro, con un risparmio netto che supera i 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il Garmin epix Pro (Gen2) ha tutto quello che richiedi da un orologio di questo tipo: batteria che dura fino a un massimo di 31 giorni, più di 30 modalità di allenamento e uno schermo touch ad altissima luminosità.

Garmin epix Pro (Gen2)

Galaxy Watch6 Classic

Il nome fa già intuire le caratteristiche di questo orologio di Samsung. Il Galaxy Watch6 Classic, infatti, è un orologio smart con un design che richiama gli orologi analogici: schermo circolare e ghiera che si muove. Al netto del design, per il resto è un ottimo smartwatch pensato per un utilizzo quotidiano. Assicura un monitoraggio continuo e avanzato dei principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Con le oltre 90 modalità sportive supportate, puoi raccogliere dati importanti sui tuoi allenamenti e condividerli con i tuoi amici per sfidarli a battere i tuoi record. Un orologio completo che trovi a un prezzo di 259 euro grazie allo sconto del 42%.

Galaxy Watch6 Classic

Smart TV Samsung OLED da 55 pollici

Lo abbiamo detto all’inizio: questa è una settimana speciale per chi cerca prodotti Samsung in offerta. E lo testimonia questo smart TV OLED del produttore sudcoreano che trovi in offerta con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Lo paghi 901,99 euro e ne risparmi quasi ottocento rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo ottimo TV dotato di un panello OLED che assicura neri assoluti e una qualità delle immagini con pochi paragoni. Il processore NQ4 AI di seconda generazione sfrutta l’intelligenza artificiale per assicurarti colori e contrasti realistici. A bordo è presente il sistema operativo Tizen, una garanzia quando si tratta di TV smart: massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming.

Smart TV Samsung OLED 55 pollici

Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra

Continua anche questa settimana l’ottima offerta per il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra. Si tratta dei nuovi tablet Samsung e i più diretti concorrenti all’iPad Pro. I due dispositivi sono protagonisti di una promo veramente speciale: oltre allo sconto fisso presente in pagina che permette di risparmiare un centinaio di euro, è disponibile un coupon di ben 250 euro che si applica direttamente in fase di check-out.

In questo modo, il Galaxy Tab S10+ lo paghi 804,99 euro, con uno sconto netto che supera il 30% e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il prezzo del Galaxy Tab S10 Ultra, invece, scende a 1055,60 euro, con uno sconto totale leggermente inferiore. Per entrambi i modelli c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Disponibilità immediata e consegna che avviene in tempi rapidissimi.

Per quanto riguarda la scheda tecnica dei due tablet top di gamma di Samsung c’è ben poco da dire. Differiscono per la grandezza dello schermo (il Galaxy Tab S10+ ha un display da 12,4 pollici, mentre il Galaxy Tab S10 Ultra da 14,6 pollici) e per la capacità della batteria, mentre per il resto sono pressoché identici. Ottimo processore, fotocamere pensate per le videochiamate e integrata nella confezione c’è anche la S-Pen, il pennino per prendere appunti o per disegnare. Approfittatene subito, la promo potrebbe scadere presto.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna aggiungere lo sconto di 250 euro assicurato da Amazon.

Samsung Galaxy Tab S10+, 256GB+12GB

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 256GB+12GB

Asciugatrice Haier Serie 3

Uno degli elettrodomestici più richiesti in questo periodo dell’anno è sicuramente l’asciugatrice, ideale soprattutto per chi non ha spazio in casa per mettere ad asciugare il bucato. Questa settimana su Amazon trovi in promo il modello Haier Serie 3 con un cestello da ben 10 chilogrammi. Elettrodomestico disponibile con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 499,99 euro con un risparmio di 250 euro rispetto a quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi extra come il ritiro del vecchio elettrodomestico e l’installazione di quello nuovo. La Haier Serie 3 è dotata di tanti programmi che si adattano al tuo bucato e ha ricevuto anche la certificazione energetica Classe A++, che permette un risparmio sulla bolletta della luce.

Asciugatrice Haier Serie 3

iRobot Roomba Combo j5

Una delle migliori promo di questa settimana riguarda il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo j5. Su Amazon è disponibile con un ottimo sconto del 50% rispetto a quello consigliato che fa scendere il prezzo a 349,90 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 69,98 euro. L’aspirapolvere robot è dotata anche del modulo per lavare i pavimenti che la rende versatile e multifunzione. Rileva tutti gli ostacoli presenti nell’abitazione e mappa tutte le stanze. La puoi controllare comodamente tramite l’app dello smartphone.

iRobot Roomba Combo j5

Tapo C200

Se vuoi migliorare la sicurezza della tua abitazione, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi trovi su Amazon la telecamera Tapo C200 in promo con uno sconto del 48% e la paghi solamente 20,89 euro. Prezzo alla portata di tutti per una telecamera facile da installare e che puoi monitorare anche da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Visuale a 360 gradi, visione notturna e rilevamento di movimento che ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo all’interno della tua abitazione. Dotata anche di un allarme acustico e luminoso.

Tapo C200

Scopa elettrica Samsung Jet 85 Premium

I prodotti Samsung in offerta non si limitano a smartphone, smartwatch e smart TV, ma li troviamo anche tra gli elettrodomestici. Come ad esempio l’aspirapolvere Samsung Jet 85 Premium disponibile su Amazon con uno sconto del 54% che fa scendere il prezzo a 299 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. L’aspirapolvere di Samsung è quanto di meglio puoi trovare sul mercato: grande potenza di aspirazione, maneggevole, leggera e nella confezione trovi anche utili accessori che la rendono veramente indispensabile. Il filtro multistrato trattiene fino al 99,999% della polvere, compresi allergeni e batteri che si annidano nella tua abitazione.

Scopa elettrica Samsung Jet 85 Premim

Macchina per il caffè De’Longhi

Per bere un buon caffè anche in casa bisogna attrezzarsi con i giusti strumenti, come ad esempio questa macchinetta De’Longhi disponibile in offerta con uno sconto del 44% che fa scendere il prezzo a soli 76,99 euro. Modello economico, ma in grado di stupirti. Puoi utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde ed è presente anche il montalatte per preparare il cappuccino. Facile da utilizzare e da pulire. Prepari un caffè come quello del bar in pochissimi minuti. Affare da non farsi scappare.

Macchina per il caffè De’Longhi

Friggitrice Cosori

Non può di certo mancare una friggitrice nella nostra guida all’acquisto delle migliori promo della settimana. Tra le offerte più interessanti c’è sicuramente la friggitrice ad aria Cosori con cestello da 4,7 litri, perfetta per una famiglia di 3-4 persone. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 79,99 euro con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. Mette a disposizione 9 programmi pre-impostati per la cottura: ouoi cucinare veramente di tutto, dalla carne al pesce fino ai dolci. Utilizzi pochissimo olio, per cibi più sani e croccanti. A questo prezzo è un super affare non farsi sfuggire.

Macchina per il caffè De’Longhi