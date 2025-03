IPhone 16 e sconti fino all'80%: le offerte shock della settimana su Amazon

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Altra settimana e nuove offerte lampo disponibili su Amazon. Anche in questa settimana di metà marzo il sito di e-commerce ci delizia con tante promo molto interessanti per un gran numero di prodotti tech, e non solo. Il sito di e-commerce ci ha oramai abituati molto bene e anche questa settimana non ci delude: trovi prodotti al minimo storico e con risparmi che sfiorano anche i 1.000 euro. A catturare immediatamente l’attenzione c’è la doppia offerta sull’iPhone 16 e l’iPhone 15. Gli ultimi due modelli dello smartphone top di Apple sono disponibili al prezzo più basso di sempre e li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Occasione anche per chi è alla ricerca di uno smartwatch: il Galaxy Watch7 di Samsung è disponibile con un ottimo sconto del 37%.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte della settimana che riguardano i dispositivi tech (smartphone, smartwatch, smart TV e tablet) e gli elettrodomestici per la casa diventati sempre più smart e utili nella vita di tutti i giorni. Tutte le migliori offerte le trovi qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 17-23 marzo

Una lista piuttosto lunga e variegata, con offerte e dispositivi per tutte le tasche. Dell’iPhone 16 e dell’iPhone 15 abbiamo già accennato, ma non sono gli unici smartphone che trovi in offerta. C’è, ad esempio, anche il Moto G85 che trovi con uno sconto del 47% e lo paghi veramente poco. Telefono con uno dei migliori rapporti qualità-prezzo che trovi questa settimana. Se, invece, stai cercando uno smart TV, è disponibile in offerta il modello OLED di Samsung da 55 pollici a metà prezzo. Ottima anche l’offerta per il tablet BESTTAB A20: grazie al doppio sconto risparmi ben il 78%. In tema elettrodomestici, non puoi farti scappare il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X1 OMNI disponibile con uno sconto del 63% e risparmi quasi 700 euro su quello di listino.

Tutte le offerte sono disponibili nella lista qui in alto e per accedere alla pagina prodotto basta cliccare sul link. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione con il banner per completare l’acquisto. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 16 e iPhone 15

L’occasione è di quelle da non farsi scappare. Da questa settimana su Amazon sono disponibili in offerta e al minimo storico sia l’iPhone 16 sia l’iPhone 15, le ultime due versioni dello smartphone top di Apple. Le due promo sono molto interessanti e permettono di fare un grande affare.

Parliamo dall’iPhone 16. Lo smartphone è disponibile a un prezzo di 829 euro con uno sconto del 15% rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 165,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’iPhone 16 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici; processore A18 progettato appositamente per supportare Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino; 128 gigabyte di RAM; nuovo comparto fotografico con fotocamera principale Fusion da 48 megapixel.

Se vuoi spendere un po’ di meno, puoi acquistare l’iPhone 15 disponibile su Amazon a un prezzo di 699 euro e con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno, le prestazioni sono ancora ottime e assicura scatti di livello professionale.

iPhone 16

iPhone 15

Redmi Note 14 Pro+

Una delle migliori promo della settimana riguarda il Redmi Note 14 Pro+. Si tratta dell’ultima versione dello smartphone top di gamma dell’azienda cinese e che è stato lanciato sul mercato da poco più di un mese. Oggi è disponibile a un prezzo di 307 euro grazie allo sconto del 36% che fa risparmiare più di 170 euro su quello di listino. Un prezzo speciale per uno smartphone che non ha nulla da invidiare rispetto a tanti altri telefoni più blasonati e costosi. Schermo AMOLED da 6,67 pollici e risoluzione 1,5K (superiore al FHD), processore Snapdragon 7s Gen 3, 8 gigabyte di RAM e memoria interna da 256 gigabyte. L’aspetto più interessante è la fotocamera da ben 200 megapixel che ti permette di utilizzarlo come se fosse una macchina fotografica professionale. Batteria da 5110mAh con ricarica super rapida da 120 W.

Redmi Note 14 Pro+

Moto G85

Se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Moto g85 di Motorola con uno sconto del 47% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. Lo paghi solamente 175,99 euro e fai un super affare. Costa quanto un entry level, ma le prestazioni sono quelle di un medio di gamma. Schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen3, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel supportata da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Batteria da 5000 mAh che dura tutto il giorno.

Moto g85

Cuffie Bluetooth lowcost

Come ogni settimana non possono mancare alcuni accessori utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth lowcost disponibili su Amazon con uno sconto dell’81% e le paghi solamente 24,99 euro. Un prezzo stracciato per degli auricolari di buona qualità che assicurano un audio immersivo e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Impermeabili e con un’autonomia che arriva fino a 40 ore. Compatibili con qualsiasi smartphone. Approfittane subito.

Cuffie Bluetooth lowcost

Power bank

Un altro accessorio da avere sempre con sé è il power bank. Da oggi su Amazon è disponibile questo modello da 12.000mAh in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso dell’85% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 11% e lo paghi solamente poco più di 15 euro. Utilissimo da avere nello zaino quando si viaggia, permette di ricaricare il proprio telefono per almeno un paio di volte. Compatibile anche con gli ultimi modelli di iPhone. Puoi ricaricare contemporaneamente almeno due dispositivi.

Power bank

Garmin epix Pro (seconda generazione)

Torna in offerta uno degli smatwatch rugged più richiesti dagli utenti. Parliamo del Garmin epix Pro di seconda generazione disponibile questa settimana su Amazon a un prezzo di 629,80 euro, minimo storico su Amazon grazie allo sconto del 26%. Il risparmio netto supera i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 125,96 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il Garmin epix Pro di seconda generazione è uno smartwatch versatile, progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata. Monitoraggio accurato della salute grazie ai tanti sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Per gli appassionati dello sport, ci sono più di 30 modalità di allenamento e alcune funzioni avanzate che ti aiutano a capire i tuoi progressi. La batteria ha una durata di circa 10 giorni.

Garmin epix Pro (seconda generazione)

Galaxy Watch7

Calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy Watch7. L’ultima versione dello smartwatch top di gamma di Samsung è disponibile con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo a soli 220,49 euro, con un risparmio netto di quasi 130 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: puoi anche pagarlo in 5 rate da 44,10 euro al mese con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata gli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Questo è il primo orologio di Samsung a integrare funzioni di intelligenza artificiale che migliorano il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Impari a conoscere al meglio il tuo corpo e a programmare allenamenti ed esercizi per essere sempre in forma.

Galaxy Watch7

Smart TV Samsung OLED 55 pollici

Sconto speciale per lo smart TV Samsung OLED da 55 pollici. Uscito sul mercato lo scorso anno, è disponibile questa settimana con uno sconto di ben il 46% e lo paghi 919,99 euro. Risparmi quasi 800 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Come per i grandi elettrodomestici venduti su Amazon, anche per questo televisore puoi aggiungere dei servizi extra come il ritiro del vecchio TV, oppure il disimballaggio e l’installazione di quello nuovo.

Qualità dello schermo elevatissima, con neri assoluti che fanno risaltare i colori. Processore NQ4 di seconda generazione con intelligenza artificiale che aiuta a ottenere il massimo da qualsiasi contenuto. Il sistema operativo Tizen supporta qualsiasi piattaforma di streaming.

Smart TV Samsung OLED 55 pollici

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Se sei alla ricerca di un tablet con ottime prestazioni e che all’occorrenza puoi utilizzare anche per lavorare, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy Tab S6 Lite (versione 2024) in offerta con uno sconto di ben il 42% e il prezzo crolla a 210 euro. Non a caso è uno dei tablet più venduti sul sito di e-commerce e ha ricevuto anche il bollino "Scelta Amazon".

Schermo da ben 10,4 pollici ad alta risoluzione, processore Exybos 1280, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di RAM: una scheda tecnica che lo rende versatile e puoi utilizzare qualsiasi applicazione. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi e inclusa nella confezione trovi anche la S Pen, il pennino di Samsung che ti aiuta a scrivere e prendere note.

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

BESTTAB A20

Ecco un’altra offerta shock da non farsi sfuggire. Da oggi su Amazon è in promo il tablet BESTTAB A20 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Sommando al primo coupon sconto del 50% il secondo buono sconto di 140 euro si ottiene un risparmio totale del 78% e paghi il tablet solamente 109,99 euro. Un prezzo stracciato per un tablet che puoi utilizzare sia per vedere film e serie TV sia per lavorare mentre sei in viaggio. Infatti, nella confezione trovi anche una tastiera wireless, un mouse e una penna. Schermo da 10 pollici con risoluzione FHD e buone prestazioni.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna cliccarci e aggiungere i due buoni sconto presenti nella pagina prodotto su Amazon. In questo modo vedrai il prezzo finale.

BESTTAB A20

Rowenta Powerline Extreme Cyclonic

Come ogni settimana, oltre ai prodotti tech, ti suggeriamo anche qualche elettrodomestico utile per la casa. Come ad esempio l’aspirapolvere Rowenta Powerline Extreme Cyclonic disponibile su Amazon con uno sconto del 51% che fa scendere il prezzo a soli 93 euro. Costa molto poco, ma assicura degli ottimi risultati grazie alla tecnologia ciclonica e al moto efficiente. Facile da utilizzare e la puoi trasportare in ogni stanza della tua abitazione e arrivare anche negli angoli più complicati. La scopa elettrica si adatta a qualsiasi superficie, anche il parquet.

Aspirapolvere Rowenta Powerline Extreme Cyclonic

Candy RapidÓ Lavasciuga

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare la lavasciuga, è arrivato oggi. Su Amazon, infatti, è disponibile la lavasciuga Candy RapidÓ con cestello da 9+6 chilogrammi in promo con uno sconto eccezionale del 47% che fa scendere il prezzo a soli 399 euro. Si tratta del punto più basso mai raggiunto su Amazon e risparmi ben 350 euro su quello di listino. La puoi anche pagare in 5 rate da 79,80 euro al mese. Come per tutti gli elettrodomestici in vendita sul sito di e-commerce, anche per questa lavasciuga puoi aggiungere dei servizi extra come il ritiro del vecchio modello, oppure l’installazione e il disimballaggio di quello nuovo. La lavasciuga ha anche funzioni smart e la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

Candy RapidÓ Lavasciuga

Ecovacs Deebot X1 OMNI

Ecco un’offerta da cogliere al volo. Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1 OMNI è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 63% che fa crollare il prezzo a soli 417,11 euro, minimo storico e una delle migliori offerte di tutto il web per un dispositivo di questo genere. Il risparmio totale supera i 700 euro.

L’Ecovacs Deebot X1 OMNI è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo: oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare il pavimento ed è dotato della stazione per lo svuotamento automatico. I sensori di ultima generazione mappano alla perfezione la tua abitazione ed evitano tutti gli ostacoli. Lo puoi anche controllare da remoto con lo smartphone.

Ecovacs Deebot X1 OMNI

Macchina per il caffè De’Longhi

Il caffè è una delle bevande sacre per italiane e italiani. E per bere anche a casa un caffè come quello del bar bisogna dotarsi degli strumenti adatti, come ad esempio questa macchina per il caffè De’Longhi che da oggi trovi in promo con uno sconto del 37% e la paghi solamente 85,99 euro, minimo storico e fai anche un super affare.

La macchina per il caffè De’Longhi è compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde e puoi preparare anche tante altre bevande: cappuccino (è dotata anche del montalatte classico), ginseng e il tè. Un elettrodomestico versatile e funzionale che non può mancare nella tua cucina.

Macchina per il caffè De’Longhi

Ariete Airy Fryer XXL

Nella nostra guida all’acquisto con le migliori offerte della settimana non può mai mancare una friggitrice ad aria. Per questa settimana abbiamo scelto la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL disponibile con uno sconto del 45% e la paghi solamente 55 euro. Si tratta del minimo storico e approfitti di una delle migliori promo di tutta la settimana. Il cestello molto capiente da 5,5 litri permette di cucinare cibo per 4-5 persone. Intuitiva da utilizzare grazie ai comandi presente nella console posizionata in alto. Facile da pulire: tutte le parti amovibili possono essere messe in lavastoviglie.

Ariete Airy Fryer XXL