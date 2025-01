OnePlus Nord 3 5G, l'affare è servito con le offerte Amazon

Fonte foto: OnePlus

OnePlus Nord 3 5G si distingue dalla concorrenza per essere un dispositivo versatile e capace di garantire buone prestazioni; la scelta ideale per chi desidera uno smartphone potente e affidabile ma senza rinunciare alla convenienza. Grazie al processore MediaTek Dimensity 9000, a un ampio display AMOLED e una batteria a lunga durata (con ricarica rapida), questo prodotto si adatta facilmente a ogni situazione, restando fluido e affidabile in ogni contesto, dal multitasking all’intrattenimento.

Proprio in queste ore, grazie all’incredibile offerta su Amazon, è possibile portare a casa questo device a meno di 350 euro, uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo telefono di fascia medio-alta al giusto prezzo.

OnePlus Nord 3 5G: scheda tecnica

Il OnePlus Nord 3 5G ha uno schermo AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1.5K+ (2.772×1.240 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e una luminosità di picco di 1.450 nit. A protezione del device, frontalmente c’è un vetro Dragontrail Glass mentre sul retro c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto da OnePlus è un MediaTek Dimensity 9000 che per questa specifica offerta viene affiancato da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Tre le fotocamere a bordo: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e i vari sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e Hi-Res Audio.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVooc da 80 W che, stando alle stime condivise da OnePlus, consente di caricare completamente questo smartphone in circa 30 minuti. il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 14.

Presente, infine, la certificazione IP54 che attesta la resistenza del OnePlus Nord 3 5G alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

OnePlus Nord 3 5G: l’offerta su Amazon

Per acquistate il OnePlus Nord 3 5G presso rivenditori di terze parti bisogna spendere 549 euro ma, approfittando delle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende a 339,99 euro (-38%, -209,01 euro), uno sconto molto interessante che garantisce agli utenti un bel risparmio.

