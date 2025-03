OnePlus Nord 3 5G, con le offerte su Amazon è un vero affare

Fonte foto: OnePlus

OnePlus è un brand che non ha certo bisogno di presentazioni e che nel tempo si è distinto portando sul mercato ottimi device, pronti ad affiancare gli utenti in ogni situazione, andando a soddisfare ogni loro esigenza.

Tra i mid-range più apprezzati dell’azienda cinese, c’è sicuramente il OnePlus Nord 3 5G, un dispositivo con una scheda tecnica versatile caratterizzata da un buon processore MediaTek, un comparto fotografico più che interessante e, cosa non proprio comune in questa fascia di prezzo, la ricarica rapida da 80 W che consente di caricare totalmente lo smartphone in circa 30 minuti.

Approfittando delle offerte su Amazon il prezzo di questo prodotto scende parecchio sotto ai 300 euro, un’occasione irripetibile che rende molto più semplice acquistare un nuovo smartphone di cui sicuramente non ci si pente.

OnePlus Nord 3 5G – MediaTek Dimensity 9000 – Versione 8/128 GB

OnePlus Nord 3 5G: scheda tecnica

OnePlus Nord 3 5G ha uno schermo AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1.5K+ (2.772×1.240 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 1.450 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo c’è un vetro Dragontrail Glass mentre nella parte posteriore del device abbiamo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto da OnePlus è un MediaTek Dimensity 9000 coadiuvato in questo caso da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Tre le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Per quanto riguarda le connessioni a disposizione ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos e Hi-Res Audio.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVooc da 80 W. il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria OxygenOS 14.

Presente, infine, la certificazione IP54 che attesta la resistenza di questo device alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

OnePlus Nord 3 5G: l’offerta su Amazon

Per acquistare un OnePlus Nord 3 5G presso rivenditori di terze parti è necessario spendere 399 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende fino a 269,99 euro (-32%, -129,01 euro), uno sconto molto interessante che permette di portare a casa un buon device senza spendere cifre esagerate.

