Fonte foto: OnePlus

Tra gli smartphone più recenti presentati da OnePlus c’è il Nord CE4 Lite 5G, un’alternativa economica al ben più costoso (e ovviamente più performante) OnePlus Nord 4 5G e destinato, in questo caso, a chi non ha particolari esigenze ma deve semplicemente comprare un dispositivo da utilizzare nelle operazioni quotidiane.

Si tratta di un device che va a posizionarsi nella fascia medio-bassa del mercato, ma senza rinunciare al 5G, a un’ottima autonomia grazie anche a una batteria piuttosto capiente e a un processore poco energivoro.

Con le offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo telefono scende sotto i 250 euro, uno sconto interessante che lo rende più accessibile e potrebbe convincere gli indecisi a scegliere OnePlus.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/256 GB

OnePlus Nord CE4 Lite 5G: scheda tecnica

Il OnePlus Nord CE4 Lite 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.100 nit di luminosità di picco, che sono davvero tanti in questa fascia di prezzo.

Il processore scelto da OnePlus è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile acquistando una microSD. Con la funzione Virtual RAM, inoltre, l’utente può aggiungere fino a 8 GB di RAM in più, attingendo allo spazio di archiviazione interno del device.

Il comparto fotografico è composto da due sensori: quello principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore da 2 MP per la profondità di campo. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, Bluetooth 5.1, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i tutti i principali sistemi di geolocalizzazione satellitare.

La batteria ha una capacità di 5.100 mAh, con ricarica via cavo SuperVooc da 80W, una potenza elevatissima, superiore persino a quella di iPhone 16 Pro Max, che permette di caricare completamente il device in circa 50 minuti. Tra l’altro c’è anche la ricarica inversa da 5 W, per ricaricare piccoli dispositivi come le cuffiette wireless.

Il sistema operativo è Android 14, con interfaccia OxygenOS 14. Presente, infine, la certificazione IP54 che attesta la resistenza del OnePlus Nord CE4 Lite 5G alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G: l’offerta Amazon

Il costo del OnePlus Nord C4 Lite 5G è di 329 euro ma, grazie alle offerte Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartphone a 234,99 euro (-29%, -94,01 euro), l’occasione perfetta per comprare un nuovo telefono risparmiando qualcosa sul prezzo di listino.

