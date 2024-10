OnePlus Nord 3 5G, a questo prezzo è lo smartphone giusto

Fonte foto: OnePlus

OnePlus è uno dei produttori di smartphone più apprezzati dai consumatori, che nel tempo ha saputo conquistarne la fiducia con ottimi prodotti, pronti a soddisfare ogni loro esigenza.

Spostandosi verso la fascia medio-alta del mercato troviamo il OnePlus Nord 3 5G, un dispositivo molto interessante con una scheda tecnica versatile dove spicca un ottimo processore MediaTek e la ricarica veloce da 80 W, che permette di caricare completamente il device in pochissimo tempo.

Da non sottovalutare nemmeno il sistema di fotocamere in dotazione, non ai livelli di un cameraphone chiaramente, ma più che sufficiente per regalare buoni scatti in qualsiasi condizione di utilizzo.

Per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon il prezzo di questo smartphone scende sotto ai 350 euro, uno sconto da non sottovalutare che potrebbe aiutare non poco chi deve acquistare un nuovo dispositivo e non vuole spendere cifre esorbitanti.

OnePlus Nord 3 5G – MediaTek Dimensity 9000 – Versione 16/256 GB

OnePlus Nord 3 5G: scheda tecnica

Il OnePlus Nord 3 5G ha un display AMOLED che misura 6,74 pollici, ha una risoluzione 1.5K+ (2.772×1.240 pixel), refresh rate a 120 Hz e 1.450 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo c’è un vetro Dragontrail Glass mentre nella parte posteriore dello smartphone c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un MediaTek Dimensity 9000 a cui si affiancano in questa offerta specifica 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende 2 speaker certificati Dolby Atmos e Hi-Res Audio.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperVooc da 80 W, che permette di caricare completamente il dispositivo i circa 30 minuti. il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria OxygenOS 14.

Infine lo smartphone è certificato IP54 ed è, dunque, resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

OnePlus Nord 3 5G: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino presso rivenditori di terze parti del OnePlus Nord 3 5G è di 549 euro, tuttavia grazie all’offerta su Amazon, per le prossime ore si scende fino a 334,99 euro (-39%, -214,01 euro), uno sconto davvero irripetibile che rende decisamente più semplice portare a casa quest’ottimo dispositivo.

