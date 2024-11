Fonte foto: OnePlus

OnePlus è uno dei produttori più interessanti sul mercato che, nel tempo, si è distinto per la produzione di ottimi smartphone, con materiali di buona fattura e schede tecniche versatili che si adattano senza troppe difficoltà a qualsiasi esigenza.

Nel segmento intermedio del mercato, troviamo il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G un device dall’ottimo rapporto qualità prezzo che ha convinto moltissimi utenti ad avvicinarsi a questo brand, offrendo loro un prodotto di qualità da acquistare senza spendere molto.

Grazie ad Amazon, però, si può fare ancora meglio e con le offerte sull’e-commerce per le prossime ore questo telefono può essere acquistato a meno di 300 euro, uno sconto da non sottovalutare, che potrebbe fare la felicità di molti appassionati di tecnologia.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: scheda tecnica

Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha uno schermo LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass.

Il processore di questo modello è un Qualcomm Snapdragon 695, affiancato in questa specifica offerta da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Con la funzione Virtual RAM è possibile ottenere fino ad altri 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo allo spazio di archiviazione interno dello smartphone.

Tre le fotocamere a bordo: un sensore principale da 108 MP, un sensore per la profondità di campo da 2 MP e un terzo sensore per le macro di nuovo da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo SuperVooc da 67 W che, secondo le stime di OnePlus, garantisce una ricarica completa in circa 45 minuti. Il sistema operativo è Android 14, con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 14.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: l’offerta su Amazon

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha un prezzo di listino di 399 euro ma grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore si scende a 289,99 euro (-27%, -109,01 euro), uno sconto molto interessante, l’ideale per chi vuole acquistare un nuovo smartphone di fascia intermedia e non vuole spendere cifre esorbitanti.

