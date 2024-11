OnePlus Nord 4 5G, col Black Friday lo sconto è davvero impressionante

Fonte foto: OnePlus

I prodotti a marchio OnePlus non hanno assolutamente bisogno di presentazioni e, nel tempo, hanno saputo conquistare il grande pubblico, grazie a device di grande qualità pronti ad affiancare i consumatori in ogni loro esigenza.

E proprio in queste ore grazie alle offerte per il Black Friday di Amazon tra i vari dispositivi in offerte spicca il OnePlus Nord 4 5G, un telefono di fascia medio-alta caratterizzato da un’ottima scheda tecnica dove a fare la differenza sono il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, potente e molto versatile, un comparto fotografico semplice e davvero utile allo scopo e una batteria capiente che grazie alla ricarica veloce da 100 W permette all’utente di non rimanere mai a corto di energia.

Con le offerte sull’e-commerce prezzo di questo smartphone scende sotto ai 450 euro, e con uno sconto del genere, passare oltre è davvero molto difficile.

OnePlus Nord 4 5G: scheda tecnica

OnePlus Nord 4 5G ha un display AMOLED che misura 6,74 pollici, ha una risoluzione 1.5K+ (2.772×1.240 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e 2.150 nit di luminosità di picco.

Il processore scelto dall’azienda cinese è Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a cui si affiancano in questa offerta specifica 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Molto interessanti alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale che permettono all’utente di modificare facilmente le foto scattate, come AI Best Face, utile per migliorare i volti dei soggetti in foto, ad esempio, rimuovendo gli occhi chiusi e AI Clear Face, che rende più nitidi gli scatti, eliminando eventuali imperfezioni visive.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende 2 speaker e due microfoni con cancellazione del rumore di fondo.

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica via cavo SuperVooc da 100 W, che permette di caricare completamente il dispositivo in circa 28 minuti. il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria OxygenOS 14 e la promessa di quattro major update.

Infine lo smartphone è certificato IP65 ed è, dunque, resistente alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

OnePlus Nord 4 5G: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del OnePlus Nord 4 5G è di 599 euro, tuttavia grazie alle offerte del Black Friday su Amazon, si scende fino a 444,22 euro (-26%, -154,78 euro), uno sconto davvero interessante che permette di portare a casa quest’ottimo dispositivo a un prezzo molto più accessibile.

