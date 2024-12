OnePlus 12 5G, con l'offerta Amazon acquistare un top di gamma è un po' più semplice

Fonte foto: OnePlus

Il segmento degli smartphone top di gamma è denso di dispositivi con specifiche tecniche di altissimo livello, pronti ad accompagnare l’utente in qualsiasi incombenza dalla produttività all’intrattenimento. Scegliere un prodotto del genere, però, equivale generalmente a spendere cifre piuttosto importanti e, seppur giustificate dall’ottimo comparto hardware, difficilmente sono alla portata di tutti e bisognerà necessariamente ripiegare su soluzioni più accessibili.

Grazie alle offerte su Amazon, però, acquistare un device di fascia alta diventa un po’ più semplice e tra le varie occasioni sull’e-commerce proprio in queste ore c’è il OnePlus 12 5G, uno dei telefoni più recenti dell’azienda cinese, con una scheda tecnica con tutto il meglio della tecnologia attualmente sul mercato, pronta a soddisfare anche l’utente più esigente. Con gli sconti in corso si possono risparmiare circa 300 euro sul prezzo finale, un’occasione da non trascurare che potrebbe fare gola a molti.

OnePlus 12 5G: scheda tecnica

OnePlus 12 5G ha uno schermo AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione 1.440×3.168 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e 4.500 nit di luminosità di picco. A protezione schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano in questa offerta specifica 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad ecomprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il sensore a infrarossi, l’NFC e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due microfoni e due speaker certificati Dolby Atmos e compatibili con l’audio spaziale.

La batteria ha una capacità di 5.400 mAh con ricarica via cavo SUPERVOOC da 100 W e ricarica wireless AIRVOOC da 50 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 14.

Infine, questo smartphone è certificato IP65 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua.

OnePlus 12 5G: l’offerta su Amazon

Il OnePlus 12 5G ha un prezzo di listino di 1.099 euro ma approfittando delle offerte su Amazon, per le prossime ore, il prezzo scende fino a 769,90 euro (-30%, -329,10 euro) uno sconto davvero molto interessante, che rende un po’ più semplice l’acquisto di un device di fascia alta.

