OnePlus, il prezzo crolla per lo smartphone lowcost: sconto mai visto prima

OnePlus è oramai una delle aziende leader nel settore della telefonia mobile. Arrivata in Italia da quasi un decennio si è affermata velocemente grazie a telefoni con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Smartphone che continua a lanciare tuttora, come il OnePlus Nord CE4 Lite che troviamo oggi in offerta per Natale al prezzo più basso di sempre e con un ottimo sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è veramente ottimo e supera i 120 euro e permette di approfittare anche del minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo ricevi anche prima di Natale e diventa lo smartphone perfetto da regalare il 25 dicembre.

Il OnePlus Nord CE4 Lite ha una scheda tecnica molto equilibrata ed è perfetto per la vita di tutti i giorni. Nessun problema nell’utilizzare qualsiasi tipologia di app ed è dotato anche di un ottimo comparto fotografico come dimostra la fotocamera principale da 50 megapixel presente nella parte posteriore. Schermo grande e ampio con refresh rate elevato accompagnato da un processore Snapdragon che non ti delude mai. Batteria a lunga autonomia per completare tutta la giornata senza troppi problemi.

OnePlus Nord CE 4 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta lampo da non lasciarsi scappare. Da oggi trovi il OnePlus Nord CE4 Lite in offerta a un prezzo speciale di 205 euro, con uno sconto di ben il 38% rispetto a quello di listino. Per questo smartphone si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa entro un paio di giorni e sicuramente entro Natale. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e non dovrai preoccuparti nel caso in cui tu debba restituirlo dopo il 25 dicembre. Approfitta subito di questa ottima offerta e non resterai deluso.

OnePlus Nord CE 4 Lite: le caratteristiche tecniche

Il telefono del brand cinese presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Soprattutto, come vedremo, per quanto concerne proprio i 2 aspetti che oggi maggiormente si valutano di uno smartphone: fotocamera e durata della batteria. Partiamo proprio dalla prima. OnePlus Nord CE 4 Lite monta infatti una fotocamera principale da 50 MP Sony LYT-600, per foto e video di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Tutta la qualità del brand Sony viene esaltata nello zoom 2x, che permette di cogliere ogni dettaglio. Bene anche la fotocamera frontale, fondamentale oggi per selfie e video da pubblicare sui social, da 16 megapixel.

Veniamo alla batteria: parliamo di una capacità di 5.110 mAh, che consente di arrivare a fine giornata anche in caso di uso intensivo. Importante poi la presenza della ricarica veloce SUPERVOOC da 80W, che fa passare lo stato della carica dal 1% al 100% in soli 50 minuti. Molto comodo il sistema Reverse Charging da 5W. A cosa serve? Per caricare altri tuoi accessori, come cuffie e smartwatch, ma anche il telefono di un amico in caso di emergenza. Si pensi all’utilità di ciò durante i viaggi o le giornate passate fuori casa.

Bene anche per quanto concerne lo schermo, aspetto anche questo imprescindibile per guardare contenuti streaming o per scorrere contenuti video sui social. OnePlus Nord CE 4 Lite monta un display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Buone anche le prestazioni: il chipset Snapdragon 695 è supportato da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Semplice e intuitivo da utilizzare, grazie all’interfaccia OxygenOS 14 preinstallata.

