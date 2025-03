Oppo Enco Buds2, con l'offerta Amazon costano davvero pochissimo

Fonte foto: Oppo

Il segmento degli auricolari low-cost pullula di dispositivi caratterizzati principalmente da poche e semplici funzioni e, naturalmente, un prezzo accessibile praticamente a chiunque.

Per gli utenti che non hanno particolari esigenze e cercano essenzialmente un paio di cuffiette da utilizzare nel tempo libero, mentre sono in giro o mentre si allenano, la scelta non può che ricadere sulle Oppo Enco Buds 2, un prodotto entry-level caratterizzato da una buona qualità costruttiva e una grande autonomia.

Grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore il prezzo scende a meno di 20 euro, uno sconto davvero irripetibile che rende molto più semplice l’acquisto di un nuovo paio di cuffiette da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Oppo Enco Buds2 – Auricolari in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Oppo Enco Buds2: scheda tecnica

Le Oppo Enco Buds 2 sono cuffiette in-ear con driver dinamici con diaframma titanizzato da 10 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Decisamente essenziali le funzioni a bordo come la cancellazione intelligente del rumore per le chiamate sviluppata per utilizzare i microfoni in dotazione e gli algoritmi AI di Oppo per mettere in evidenza le voci dei parlanti riducendo il rumore di fondo. Molto interessante anche la Game Mode che sblocca l’audio in bassa latenza, utile soprattutto per i gamer che hanno bisogno di un sound più reattivo durante i match più concitati.

Per gestire le varie impostazioni si possono collegare le cuffiette al telefono utilizzando il Bluetooth 5.2 e scaricare l’applicazione HeyMelody (disponibile solo per Android) che, tra le altre cose, permette anche di accedere all’equalizzatore Enco Master EQ.

Non mancano, naturalmente, i comandi touch che consentono all’utente di gestire i contenuti in riproduzione senza dover prendere il telefono. Dall’apposita area sensibile al tocco è possibile cambiare i brani in riproduzione, regolare il volume e rispondere alle chiamate.

Sul fronte dell’autonomia, stando a quanto dichiarato da Oppo, queste cuffiette garantiscono fino a 7 ore di riproduzione per i soli auricolari che salgono fino a 28 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una ricarica di 10 minuti è possibile ottenere 1 ora aggiuntiva di ascolto.

Infine, i soli auricolari hanno la certificazione IPX4 che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Oppo Enco Buds2: l’offerta su Amazon

Di listino per portare a casa le Oppo Enco Buds2 bisogna spendere solo 49,99 euro. Per le prossime ore, però, approfittando delle offerte su Amazon il prezzo delle cuffiette crolla a 19,99 euro (-60%, -30 euro), uno sconto davvero pazzesco che non può assolutamente essere ignorato.

