Oppo Enco Buds2, con l'offerta Amazon costano davvero poco

Oppo Enco Buds 2 sono auricolari low-cost semplici e funzionali, perfetti per chi ha non ha particolari esigenze e vuole un prodotto affidabile. L’offerta Amazon

Fonte foto: Oppo

Il segmento degli auricolari low-cost offre una buona varietà di dispositivi; la scelta ideale per chi non ha particolari esigenze e punta essenzialmente al risparmio e all’acquisto di un prodotto da utilizzare nella vita di tutti i giorni senza complicazioni di sorta.

E tra i prodotti più interessanti in questa categoria, troviamo le Oppo Enco Buds 2 uno dei modelli entry-level dell’azienda cinese che arrivano sul mercato con un prezzo estremamente conveniente, reso ancora più accessibile dalle ottime offerte su Amazon.

Per le prossime ore, infatti, si possono portare a casa queste cuffiette per meno di 30 euro uno sconto davvero irripetibile che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che cercano un nuovo paio di auricolari ma non vogliono spendere cifre esagerate.

Oppo Enco Buds2: scheda tecnica

Gli Oppo Enco Buds 2 sono auricolari in-ear con driver dinamici a diaframma titanizzato da 10mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Presente la cancellazione intelligente del rumore ma solamente per le chiamate, una funzione che permette al dispositivo di utilizzare i microfoni in dotazione e gli algoritmi di intelligenza artificiale proprietari per abbattere il rumore di fondo ed evidenziare la voce del parlante per conversazioni sempre chiare anche in ambienti rumorosi.

Tra le altre funzionalità abbiamo l’equalizzatore Enco Master EQ e la Game Mode che garantisce una bassa latenza dell’audio, per una maggiore reattività in game.

Collegando gli auricolari allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 si può scaricare l’app Hey Melody (disponibile solo per Android), che permette di gestire le funzionalità appena descritte e accedere alle impostazioni del dispositivo.

Non mancano, naturalmente, i comandi touch che consentono all’utente di gestire la riproduzione dei brani, regolare il volume, rispondere alle chiamate e accedere alla fotocamera dello smartphone a distanza.

Per quanto riguarda l’autonomia, Oppo garantisce fino a 7 ore di riproduzione per le sole cuffiette, che sale fino a 28 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Inoltre, con una ricarica di 10 minuti è possibile ottenere 1 ora aggiuntiva di riproduzione.

Infine i soli auricolari sono certificati IPX4 e sono quindi resistenti agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Oppo Enco Buds2: l’offerta su Amazon

Le Oppo Enco Buds2 sono auricolari di fascia bassa che arrivano sul mercato con un prezzo di listino di 49,99 euro, con le offerte su Amazon il prezzo scende a 27,99 euro (-44%, -22 euro) uno sconto davvero irripetibile che rende queste cuffiette ancora più accessibili.

