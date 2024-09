Oppo Enco Air3i sono auricolari low-cost, un prodotto semplice ma con alcune funzioni da non sottovalutare come l’audio spaziale. Con l’’offerta Amazon sono il top

Fonte foto: Oppo

Il segmento degli auricolari low cost è caratterizzato da prodotti semplici, ottimi per essere utilizzati nella vita di tutti i giorni e che, ovviamente, devono rinunciare a tutte quelle funzionalità avanzate per mantenere un prezzo più accessibile.

Si tratta di dispositivi facili da usare, essenzialmente con tre caratteristiche principali: una buona resa sonora, una grande autonomia e tanta praticità, cosa che le rende perfetti anche per chi pratica sport e cerca un prodotto robusto, da indossare senza preoccuparsi di acqua e sudore.

E tra i device più interessanti in questa categoria ci sono gli Oppo Enco Air3i che grazie alle offerte Amazon possono essere acquistati per meno di 40 euro. Un’offerta davvero incredibile che potrebbe fare gola a molti.

Oppo Enco Air3i – Auricolari semi in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Oppo Enco Air3i: scheda tecnica

Le Oppo Enco Air3i sono cuffiette con design semi in-ear, senza gommino, hanno driver dinamici in titanio da 13,4 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Trova posto su questo dispositivo un elaboratore di segnale digitale, il chip HiFi5 DSP, che viene utilizzato sui segnali audio in riproduzione per migliorarne la resa sonora.

Visto il design semi in-ear non è possibile utilizzare l’ANC, con le funzioni per la cancellazione attiva del rumore che sono riservate esclusivamente alle chiamate. Si tratta di un sistema che sfrutta i microfoni sulle cuffie e gli algoritmi AI di Oppo per eliminare i rumori di fondo e amplificare la voce, per migliorare la resa delle chiamate anche in ambienti non proprio silenziosi.

Cosa insolita per un device in questa fascia di prezzo è la compatibilità con l’audio spaziale (chiamato in questo caso Oppo Live Audio) una tecnologia sviluppata per simulare un ambiente sonoro a tre dimensioni per un ascolto immersivo (coi device compatibili).

Per gestire le varie funzionalità è possibile collegare gli auricolari allo smartphone (tramite Bluetooth 5.3) e utilizzare l’app Hey Melody (disponibile per Android e iOS) che permette anche di utilizzare l’equalizzatore Enco Master. Si tratta inoltre di una connessione in bassa latenza, ideale anche per il gaming con la promessa di un sound reattivo e con un lag minimo.

Per quanto riguarda l’autonomia, Oppo ha stimato circa 5,5 ore di riproduzione musicale, che salgono fino a 35 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Infine le sole cuffiette hanno la certificazione IPX4 che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Oppo Enco Air3i: l’offerta Amazon

Gli Oppo Enco Air3i hanno un prezzo di listino di 59,99 euro ma, grazie alle ottime offerte Amazon, per le prossime ore si scende a 39,99 euro (-33%, -20 euro), uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un paio di cuffiette per l’utilizzo quotidiano.

