È il momento di acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo al top: con la nuova offerta Amazon, infatti, c’è ora la possibilità di acquistare le OPPO Enco Buds 2, ottenendo uno sconto del 60% sul prezzo consigliato.

Gli auricolari Bluetooth di OPPO sono un’ottima scelta per chi ha bisogno di cuffie in-ear di qualità ma con un costo ridotto. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è possibile completare l’acquisto con un prezzo di appena 19,99 euro. Le cuffie true wireless sono vendute e spedite direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita.

La promozione, per il momento, è valida per l’elegante versione con colorazione nera degli auricolari e sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto e poi completare l’acquisto del momento.

La scheda tecnica delle OPPO Enco Buds 2

Le OPPO Enco Buds 2 sono uno dei prodotti più interessanti del settore delle cuffie true wireless, puntando su un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Si tratta di auricolari in-ear in grado di sfruttare il Bluetooth 5.2 per connettersi a smartphone, tablet, computer e altri dispositivi. Con la possibilità di effettuare un collegamento a bassa latenza, le cuffie di OPPO si rivelano ottimali in vari contesti di utilizzo.

Gli auricolari in questione sono dotati di un driver titanizzato da 10 mm e possono garantire una resa audio ottimale, soprattutto considerando quello che è attualmente il loro posizionamento di mercato. Da segnalare anche il supporto alla cancellazione intelligente del rumore durante le chiamate, che consente di utilizzare gli auricolari anche in ambienti molto rumorosi, per effettuare chiamate chiare.

Per chi sceglie le OPPO Enco Buds 2, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare un’ottima autonomia. Le cuffie possono garantire fino a 7 ore di ascolto con una sola carica. Considerando la carica aggiuntiva della custodia, inoltre, è possibile arrivare fino a 28 ore di utilizzo senza interruzioni. Da segnalare anche la presenza dei controlli touch, per la gestione della riproduzione e altre funzioni, e della certificazione IPX4.

OPPO Enco Buds 2, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le OPPO Enco Buds 2 con un prezzo scontato di 19,99 euro. Gli auricolari Bluetooth sono venduti e spediti direttamente da Amazon e sono acquistabili con il 60% di sconto rispetto al prezzo consigliato. L’offerta, relativa alla versione nera, è accessibile di seguito. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo: il rapporto qualità/prezzo delle cuffie true wireless di OPPO è davvero elevato.

