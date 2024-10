Fonte foto: Oppo

Acquistare un paio di cuffiette economiche è la scelta più giusta per tutti gli utenti che non hanno particolari esigenze e non cercano funzionalità troppo specifiche. Si tratta, infatti, di un segmento di mercato che pullula di device semplici e funzionali che sono davvero alla portata di tutti e possono essere utilizzati in qualsiasi contesto senza troppe difficoltà.

Tra i prodotti più apprezzati dai consumatori ci sono le Oppo Enco Buds 2 un prodotto ovviamente entry-level ma che riesce davvero a fare la differenza, spiccando tra i vari device della concorrenza. Grazie alle offerte Amazon, poi, il prezzo crolla a picco e arriva a meno di 20 euro e con uno sconto così, non è proprio possibile trovare di meglio.

Oppo Enco Buds2 – Auricolari in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Oppo Enco Buds2: scheda tecnica

Gli auricolari in-ear Oppo Enco Buds 2 hanno driver dinamici con diaframma titanizzato da 10 mm con una risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Trattandosi di un prodotto entry-level, Oppo ha optato per un set di funzionalità ridotto all’osso ma tutte realmente utili per chi cerca delle cuffiette da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Tra queste c’è la cancellazione intelligente del rumore per le chiamate che, sfruttando i microfoni in dotazione e gli algoritmi AI sviluppati dall’azienda cinese, riesce a mettere in evidenza le voci dei parlanti abbattendo il rumore di fondo.

Molto interessanti anche l’equalizzatore Enco Master EQ e la Game Mode, quest’ultima modalità sblocca l’audio in bassa latenza, indispensabile per i gamer che hanno bisogno di un sound più reattivo.

Per utilizzare tutte queste impostazioni si possono collegare le cuffiette al telefono utilizzando il Bluetooth 5.2 e scaricare l’app HeyMelody (disponibile solo per Android).

Per gestire i contenuti in riproduzione ma senza prendere in mano il telefono si possono utilizzare i comodi comandi touch che permettono all’utente di cambiare i brani in riproduzione, regolare il volume e rispondere alle chiamate.

Per quanto riguarda l’autonomia, stando alle dichiarazioni di Oppo, questo prodotto garantisce fino a 7 ore di riproduzione per i soli auricolari e fino a 28 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre con una ricarica di 10 minuti è possibile ottenere 1 ora aggiuntiva di ascolto.

Presente, infine, la certificazione IPX4 che attesta la resistenza dei soli auricolari agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Oppo Enco Buds2: l’offerta su Amazon

Le Oppo Enco Buds2 hanno un prezzo di listino davvero accessibile e per portare a casa questo device bisogna spendere solo 49,99 euro. Tuttavia grazie alle offerte su Amazon si può fare ancora meglio e il prezzo delle cuffiette crolla a 19,99 euro (-60%, -30 euro), uno sconto unico che deve essere colto immediatamente.

