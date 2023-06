Oppo Find X5 Lite, il prezzo scende sempre più giù: sconto esagerato

Nuova settimana e nuove offerte su Amazon. E come sempre non mancano smartphone dalle caratteristiche super interessanti, come ad esempio questo Oppo Find X5 Lite di cui vi andremo a parlare in questo articolo. Uno smartphone che di "Lite" ha solo il nome. A bordo, infatti, troviamo componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni elevate in qualsiasi situazione, soprattutto quando apriamo applicazioni pesanti o videogame. Ottimo anche il comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 64MP e da una fotocamera selfie da 32MP. Un telefono che si posiziona nella fascia di prezzo dei medio di gamma, ma con prestazioni migliori rispetto alla gran parte della concorrenza.

Se vi parliamo di questo smartphone è anche per la promo speciale che troviamo oggi su Amazon. Il dispositivo, infatti, è in offerta con uno sconto eccezionale del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Si risparmiano 150€ e si approfitta di una delle migliori offerte disponibili su Amazon per un telefonino di questo tipo. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Non farti scappare questa promo veramente speciale.

Oppo Find X5 Lite: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ti delude mai, in nessuna situazione. Oppo in questi anni ci ha abituato a dispositivi affidabili e realizzati con ottimi materiali, una descrizione che calza a pennello per questo Oppo Find X5 Lite. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

L’azienda cinese ha dotato questo medio di gamma di un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh elevato che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Lo schermo ha ricevuto sia la certificazione da parte di Netflix sia di Amazon Prime Video e puoi vedere film e serie TV con la massima qualità. Il pannello protegge gli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 900 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per installare tutte le proprie app preferite e salvare anche documenti di lavoro.

Oppo ha pensato anche a un ottimo comparto fotografico. Non a caso nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 4cm. Ottima anche la fotocamera selfie da 32MP che assicura immagini sempre perfette, anche grazie all’aiuto fondamentale dell’intelligenza artificiale, sempre al proprio fianco in ogni occasione.

La batteria da 4500mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida da 65W hai il 100% di autonomia in circa trenta minuti.

Oppo Find X5 Lite, prezzo, sconto, offerta Amazon

Super calo di prezzo per l’Oppo Find X5 Lite. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 349€, con uno sconto top del 30%. Uno sconto che fa risparmiare ben 150€ e si approfitta di una promo veramente speciale. Hai a disposizione anche il servizio di Cofidis per dilazionare il pagamento a rate a tasso zero (esclusiva per gli utenti Amazon Prime). La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per fare il reso gratuito si hanno 30 giorni di tempo da quando lo si acquista.

