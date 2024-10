Oppo Find X8 e X8 Pro ufficiali in Cina: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Oppo ha presentato in esclusiva per il mercato cinese due nuovi smartphone top di gamma: l’Oppo Find X8 e l’Oppo Find X8 Pro (in foto).

Due device molto simili tra loro, che condividono buona parte delle specifiche tecniche, ad eccezione di alcune differenze nel comparto fotografico, nel display e nella batteria ma che, soprattutto, hanno in comune il nuovo processore Mediatek Dimensity 9400 che garantisce ottime performance e permetterà agli utenti di utilizzare moltissime funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Oppo AI.

Infine, come confermato durante l’evento di presentazione, entrambi i modelli arriveranno molto presto anche in versione Global.

Oppo Find X8: scheda tecnica e prezzo

Oppo Find X8 ha un display OLED da 6,5 pollici, con risoluzione 1.264×2.780 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo troviamo il Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore scelto da Oppo è un Mediatek Dimensity 9400 a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio per l’archiviazione, non espandibile. Non manca la funzione Oppo RAM Expansion, che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad e comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare di nuovo da 50 MP con PDAF e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x sempre da 50 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie opzioni per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 5.630 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 15.

Con questa versione di ColorOS arrivano anche nuove funzioni AI che sono in grado di comprendere le abitudini dell’utente e ottimizzare la user experience in base alle sue esigenze. Oltre a questo arriva anche la nuova versione di Oppo AI che permette al device di gestire in modo più efficiente le risorse a disposizione e interviene anche sul comparto fotografico migliorando la qualità degli scatti in qualsiasi situazione.

Presente, infine, la certificazione IP69, che attesta la resistenza del telefono alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Il nuovo Oppo Find X8 sarà disponibile ufficialmente in Cina dal 30 ottobre, nei colori Nero, Bianco, Azzurro e Rosa, ai seguenti prezzi di listino:

Oppo Find X8 – 12/256 GB – 4.199 yuan (546,22 euro)

Oppo Find X8 – 16/256 GB – 4.399 yuan (572,24 euro)

Oppo Find X8 – 12/512 GB – 4.699 yuan (611,26 euro)

Oppo Find X8 – 16/512 GB – 4.999 yuan (650,29 euro)

Oppo Find X8 – 16 GB/1 TB – 5.499 yuan (715,33 euro)

Oppo Find X8 Pro: scheda tecnica e prezzo

Oppo Find X8 Pro, invece, ha sempre uno schermo OLED ma da 6,7 pollici, con la risoluzione che sale 1.440x 3.168 pixel mentre resta invariato il refresh rate a 120 Hz. Torna anche su questo modello il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è sempre un Mediatek Dimensity 9400 con 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio per l’archiviazione, non espandibile. Presente di nuovo la funzione Oppo RAM Expansion.

Anche stavolta le fotocamere sono realizzate in collaborazione di Hasselblad: ci sono un sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, un ultra-grandangolare da 50 MP con PDAF, un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 50 MP con PDAF e OIS e un secondo teleobiettivo periscopico con zoom ottico 6x sempre da 50 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Speculari le connessioni con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, sensore a infrarossi e le tecnologie per il rilevamento della posizione. Interessante notare che questo modello ha anche una versione con connettività satellitare.

Sale la batteria che arriva a 5.910 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è di nuovo Android 15 con ColorOS 15 con le già citate funzioni basate sull’intelligenza artificiale sviluppata da Oppo. Infine, anche il modello Pro è certificato IP69.

Anche il nuovo Oppo Find X8 Pro sarà disponibile in Cina dal 30 ottobre in tre colorazioni, Bianco, Azzurro e Nero, ai seguenti prezzi di listino: