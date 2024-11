Quali telefoni Oppo riceveranno Android 15

Fonte foto: Oppo

Oppo ha appena lanciato in Europa il suo primo smartphone con Android 15 e Color OS 15, con l’annuncio dell’avvio delle vendite di Oppo Find X8 Pro, che segna anche un ritorno del brand nella fascia alta del mercato europeo.

L’azienda ha ora ufficializzato la roadmap per gli aggiornamenti ad Android 15. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, diversi dispositivi riceveranno la nuova versione del sistema operativo.

La nuova versione di Color OS 15 potrebbe segnare anche un punto di svolta per quanto riguarda il supporto software che Oppo garantirà ai suoi dispositivi. Con Find X8 Pro, infatti, l’azienda si è impegnata a offrire fino a 5 major update, con 6 anni di patch di sicurezza, a partire dal lancio.

I prossimi modelli Oppo di fascia alta dovrebbero ricevere un supporto software simile mentre per i mid-range potrebbero arrivare 3-4 major update permettendo così ad Oppo di allinearsi a quanto fanno altri produttori Android.

Gli smartphone Oppo che riceveranno Android 15

Già entro la fine del mese di novembre 2024 è previsto l’avvio del rollout di Android 15 per tre smartphone: stanno per ricevere la nuova versione del sistema operativo i pieghevoli Find N3 e Find N3 Flip oltre al Reno 11 Pro.

Successivamente, nel corso del mese di dicembre 2024 è previsto l’aggiornamento anche per la gamma Reno 12, con i modelli Reno 12, Reno 12 Pro, Reno 12 FS 5G e Reno 12 F 5G. Si aggiorneranno anche il Reno 11 e il Reno 11 oltre a F27, F25 Pro e K12x.

Nel corso del primo trimestre del 2025, invece, Oppo ha in programma di rilasciare Android 15 anche su Find N2 Flip, Find X5, Find X5 Pro, Reno 11 A, Reno 10 Pro, Reno 10 Pro+ e Reno 10 oltre che F27 Pro+.

A completare il programma di aggiornamenti annunciato da Oppo, nel corso del secondo trimestre del 2025, ci saranno i Reno 12 F 4G, Reno 12 FS 4G, Reno 8T 5G, Reno 8T e F23 5G.

L’elenco non comprende gli smartphone Oppo che non sono stati rilasciati sul mercato globale, come la serie Find X7 velata a inizio anno e rimasta un’esclusiva per il mercato cinese.

I tablet Oppo che riceveranno Android 15

Oppo ha anche una gamma di tablet Android e prevede di rilasciare l’aggiornamento ad Android 15 con Color OS 15 per un paio di modelli. Nel corso del mese di dicembre 2024, infatti, è previsto l’aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo per il Pad 3 Pro, attuale top di gamma della linea tablet del brand con il SoC Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, e per il Pad 2.