Oppo Reno 12, sconto speciale su Amazon: costa pochissimo

Lo smartphone di Oppo è disponibile in offerta con uno sconto del 39% e lo paghi veramente poco. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Oppo

Se c’è un’azienda che in questi anni si è fatta apprezzare per i suoi telefoni, è sicuramente Oppo. Il brand cinese ha puntato molto sulla qualità e sul design e il successo è stato immediato. Gli smartphone Oppo hanno anche un prezzo molto competitivo, soprattutto se sono disponibili in offerta. Come accade oggi con l’Oppo Reno12 F, smartphone medio di gamma che trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 39% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Non solo approfitti di uno sconto mai visto prima, ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’Oppo Reno12 F è il classico smartphone medio di gamma perfetto per la vita di tutti i giorni. Processore che supporta qualsiasi applicazione, anche i videogame e quelle per il foto editing, tripla fotocamera posteriore con sensore professionale da 50 megapixel, schermo grande e luminoso e batteria a lunghissima durata. Un telefono completo e versatile e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Oppo Reno 12F

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Oppo Reno 12F: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto imperdibile per lo smartphone di Oppo. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 169,99 euro grazie allo sconto del 39% che ti fa approfittare del minimo storico. Il risparmio netto su quello di listino è di 110 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 34 euro al mese. Praticamente lo paghi quanto un caffè al giorno. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast.

Comprandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Approfittane subito: come tutte le promo lampo di Amazon dura pochissimi giorni.

Oppo Reno 12F

Oppo Reno 12F: le caratteristiche tecniche

Nella fascia tra i 170 e i 200 euro è complicato trovare uno smartphone più affidabile dell’Oppo Reno 12F. Il colosso cinese ha fatto un lavoro eccellente, dotando il telefono di ottime componenti interne e realizzandolo con materiali molto resistenti. Non è un caso che lo smartphone abbia superato test che ne attestano l’impermeabilità e la resistenza agli sbalzi di temperatura.

La scheda tecnica è di ottimo livello. Lo smartphone è dotato di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek 6300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte utilizzando una scheda microSD. Grazie alla RAM virtuale puoi anche aumentare la potenza sfruttando lo spazio di archiviazione libero.

Oppo ha investito molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera da 32 megapixel. Oppo mette a disposizione anche strumenti avanzati per il fotoediting che utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale. Sono tutti gratuiti e rendono ogni tua foto un vero capolavoro.

A proposito di intelligenza artificiale, a disposizione hai anche strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio la possibilità di trascrivere le note vocali in pochissimi secondi o di effettuare riassunti di documenti e pagine web. Chiudiamo con la batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in meno di un’ora.

Oppo Reno 12F