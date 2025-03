Oppo Reno12 F in offerta al minimo storico: va comprato subito

Da oggi trovi lo smartphone di Oppo con uno sconto del 32% e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Le Offerte di Primavera di Amazon stanno oramai per terminare e queste sono le ultime ore per approfittare dei super sconti presenti sul sito di e-commerce. Promo che riguardano un po’ tutte le categorie di prodotto, ma soprattutto gli smartphone. I telefoni, infatti, restano tra i prodotti più ricercati ed è possibile fare degli ottimi affari. Un esempio è la promo disponibile per l’Oppo Reno12 F, smartphone medio di gamma dotato di funzionalità avanzate per l’intelligenza artificiale, che trovi oggi con un ottimo sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di un’offerta esclusiva di Amazon e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

L’Oppo Reno12 F è un telefono poco tenuto in considerazione quando si tratta di acquistare un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oltre ad avere un design moderno, l’Oppo Reno12 F ha anche una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Ottimo display molto luminoso e super scorrevole nell’utilizzo quotidiano, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata che fa la differenza nell’utilizzo quotidiano. Le funzioni di intelligenza artificiale sono la classica ciliegina sulla torta.

Oppo Reno12 F: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta esclusiva Amazon da non farsi scappare. Sul sito di e-commerce trovi l’Oppo Reno12 F in promo con un ottimo sconto del 32% che fa scendere il prezzo a soli 189,99 euro con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 38 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno. Acquistandolo oggi, inoltre, ottieni un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforme di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Lo puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Oppo Reno12 F: le caratteristiche tecniche

Lo paghi quanto uno smartphone entry level, ma le prestazioni sono quelle tipiche di un telefono di livello superiore. Con l’aggiunta di alcune funzionalità AI che finora erano disponibili solo per gli smartphone top di gamma. A fare la differenza nell’Oppo Reno12 F, infatti, sono proprio le tante funzioni di intelligenza artificiale sviluppate dal colosso cinese. Hai a disposizione un set di strumenti che non solo ti permette di editare ogni singolo scatto, ma anche di semplificare tante piccole azioni quotidiane. Ad esempio, puoi ottenere il riassunto di una riunione anche senza partecipare, oppure ottenere il riassunto di un articolo o di un testo senza doverlo leggere completamente. Funzioni disponibili gratuitamente e in continuo miglioramento.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’Oppo Reno12 F continua a stupire. A partire dall’ottimo display da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende scorrevole e fluido nella vita di tutti i giorni. Luminosa elevata e luce blu ridotta per non infastidire troppo gli occhi anche dopo un utilizzo prolungato. Le prestazioni non sono di verto un problema grazie al processore MediaTek Dimensity 6300 con 8 gigabyte di RAM (più 8 gigabyte aggiuntivi con la RAM virtuale) e 256 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera da 32 megapixel. Come detto, hai a disposizione diversi strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle foto e dei video.

Per chiudere trovi una batteria da 5000mAh con ricarica veloce da 45W: per avere il 100% di autonomia basta poco meno di un’ora.

