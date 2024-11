Fonte foto: Oppo

A distanza di poco più di un mese dalla presentazione per il mercato cinese, arriva in Italia il nuovo Oppo Find X8 Pro, che segna il ritorno di Oppo nella fascia alta del mercato smartphone. Il dispositivo punta a ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato grazie a prestazioni ottime e un comparto fotografico di alto livello. Il prezzo, invece, è quello di un vero top di gamma.

Oppo Find X8 Pro: caratteristiche tecniche

Oppo Find X8 Pro è uno dei primi smartphone ad arrivare sul mercato con il nuovo MediaTek Dimensity 9400, chip realizzato a 3 nm da TSMC e, come ampiamente confermato dai primi benchmark, in grado di offrire prestazioni ottime, in tutti i contesti di utilizzo, con un sostanziale salto in avanti rispetto ai chip di fascia alta di generazione precedente.

Per il mercato italiano, lo smartphone di Oppo è disponibile con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 oltre che con una batteria da 5.910 mAh, con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 90 W e alla ricarica wireless AIRVOOC da 50 W.

Lo smartphone ha un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2.780×1.264 pixel, con refresh rate massimo di 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nits. Il display è protetto dal vetro Gorilla Glass 7i. Sotto al display c’è il sensore di impronte digitali. Lo smartphone è certificato IP68 e IP69.

Il comparto fotografico, denominato Hasselblad Master Camera System, include un sensore principale LYT600 da 50 Megapixel con apertura f/1.6, un sensore ultra-grandangoalre da 50 Megapixel oltre a un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel e un ultra teleobiettivo a doppio periscopio da 50 Megapixel con zoom ottico fino a 6x. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con Color OS 15 e alcune funzioni AI, come Oppo AI Eraser e Google Cerchia e Cerca. Ci saranno, inoltre, 5 major update e 6 anni di patch di sicurezza. Lo smartphone è Dual SIM e supporta anche le eSIM. Per quanto riguarda la connettività c’è la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 7 oltre al Bluetooth 5.4. Per migliorare la connettività dati c’è la funzione AI LinkBoost che, secondo Oppo, migliora le prestazioni fino al 50% in condizioni di rete dati debole.

Oppo Find X8 Pro: prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Oppo Find X8 Pro è disponibile da oggi in Italia. Il prezzo di listino è di 1.199,99 euro, con possibilità di scegliere tra la colorazione Pearl White e quella Space Black. Per gli utenti che acquisteranno lo smartphone entro il 31 dicembre prossimo, tramite i rivenditori aderenti all’iniziativa (maggiori dettagli sono disponibili sul sito Oppo Italia), ci saranno 12 mesi di garanzia extra.