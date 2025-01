Offerta imperdibile per lo smart TV Panasonic: lo sconto è senza precedenti

Fonte foto: Amazon

Nessun compromesso, né sul fronte dell’esperienza visiva né su quella di ascolto. Gli smart TV Panasonic Serie W60 garantiscono un’ottima qualità video e audio nonostante un prezzo di listino decisamente interessante.

Sfruttando tecnologie proprietarie e non, infatti, gli apparecchi del produttore nipponico riproducono immagini caratterizzate da colori vividi e realistici come mai prima d’ora. L’esperienza d’ascolto sorround simula un audio tridimensionale di livello cinematografico.

Insomma, televisori di alta gamma disponibili oggi a un prezzo mai visto in precedenza. Con l’offerta garantita da Amazon sui modelli da 43 pollici e 50 pollici, infatti, risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Smart TV Panasonic a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una combo imperdibile, quella disponibile oggi sullo smart TV del produttore giapponese. Il Panasonic Serie W60 da 43 pollici può essere acquistato con uno sconto del 42% al prezzo più basso di sempre. Oggi lo trovi a 299,00 euro anziché 519,00 euro, con un risparmio di 220 euro. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero. In questo modo ti costa 59,80 euro al mese per cinque mesi.

Il modello da 50 pollici è sempre disponibile al prezzo più basso di sempre, ma non accetta pagamento rateale Amazon. L’apparecchio è scontato del 41% e costa 349,00 euro, contro i 589,00 euro del listino. Anche in questo caso il risparmio è notevole: lo paghi ben 240 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore nipponico.

Panasonic Smart TV Serie W60 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello LED di alta qualità, affiancato da un processore capace di analizzare il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizzare le immagini in base al programma che si sta guardando. Queste le due tecnologie che permettono allo smart TV Panasonic in offerta su Amazon di trasmettere immagini caratterizzate da colori vividi e brillanti, realistiche come mai prima d’ora.

Il processore 4K Colour Engine è il tuo alleato per godere di un’esperienza visiva sempre ottimale. Come detto, infatti, la CPU montata dallo smart TV giapponese è pensata e realizzata per ottimizzare in tempo reale il flusso di fotogrammi in base al programma che si guarda. Le immagini saranno nitide e ben definite sia che tu stia guardando un film, la tua serie TV preferita, un evento sportivo o un programma di intrattenimento.

Discorso analogo anche per l’esperienza di ascolto. Grazie a tecnologie come Dolby Atmos, l’audio dello smart TV in offerta su Amazon sarà avvolgente e immersivo. Sarà come essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma operativa TiVo ti permette di scoprire velocemente nuove serie TV e nuovi programmi da guardare, senza che tu perda decine di minuti a sfogliare i cataloghi interminabili dei vari servizi di streaming video. Apprendendo dalle tue abitudini e dai tuoi gusti, TiVo saprà scegliere al tuo posto quali sono le novità che potrebbero piacerti e le propone tra i primi della lista. La compatibilità con i maggiori assistenti vocali permette di controllarne le funzionalità con semplici comandi a voce, senza dover utilizzare il telecomando.

