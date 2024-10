Smart TV, questo è il modello da 55 pollici da comprare oggi: prezzo in picchiata

Fonte foto: Panasonic

L’offerta che non ti aspetti per uno smart TV poco "chiacchierato", ma con caratteristiche molto interessanti. La promo di cui ti parliamo oggi riguarda il televisore smart Panasonic da 55 pollici della Serie W70, uscito sul mercato quest’anno e dotato di componenti e funzionalità di ultima generazione. Oltre ad assicurare una qualità delle immagini ottimale, fa parte della famiglia dei Google TV che assicura la massima compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming. Ma non solo: hai accesso a migliaia di app e puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze.

Oggi, però, a catturare l’attenzione non è tanto la scheda tecnica, quanto la promo disponibile su Amazon. Lo sconto del 45% fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà, risparmiando più di 300 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Per chi è alla ricerca di un nuovo smart TV da mettere in salotto e non vuole spendere cifre folli, è una delle migliori offerte di tutto il web. Con in più i vantaggi offerti da Amazon, tra cui la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto.

Smart TV Panasonic Serie W70

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV Panasonic da 55 pollici: prezzo e sconto

Un’offerta da cogliere al volo per il televisore smart Panasonic da 55 pollici. Da oggi lo puoi trovare su Amazon con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 396,98 euro, con un risparmio netto che supera i 320 euro. Si tratta anche del minimo storico e del miglior prezzo che puoi trovare sul web, con in più tutti i vantaggi assicurati dal sito di e-commerce. Come ad esempio la spedizione rapida e il reso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione. Insomma, una promo come se ne vedono poche in giro. Approfittane subito.

Smart TV Panasonic Serie W70

Smart TV Panasonic serie W70: caratteristiche tecniche

Uno smart TV che non ti deluderà. Il televisore Panasonic che trovi oggi in offerta è dotato di un ottimo schermo da 55 pollici con risoluzione 4K che assicura ottime immagini con qualsiasi tipologia di contenuto. La qualità elevata delle immagini è assicurata anche dal processore 4K Colour Engine che interviene in tempo reale sulla calibrazione del colore per rendere tutto quello che vedi più realistico. Grazie al supporto alla tecnologia Dolby Atmos, anche il suono è eccellente e ti sentirai al centro della scena.

Come già detto, lo smart TV Panasonic ha parte della grande famiglia dei Google TV e a bordo trovi un mondo sterminato composto da app, funzionalità e strumenti. Puoi installare tutte le app per lo streaming che vuoi e hai a tua completa disposizione anche gli strumenti di Google, come ad esempio Google Chromecast che permette di mostrare sul TV immagini e video salvati sullo smartphone. Con Google Assistente, invece, potrai lanciare una puntata della tua serie TV preferita semplicemente con un comando vocale.

Il televisore è pensato anche per gli amanti dei videogiochi. Grazie alla modalità dedicata, il TV calibra in tempo reale alcune impostazioni per rendere il gioco più fluido e scattante. Grazie al supporto alla tecnologia Bluetooth, puoi collegare facilmente una soundbar e ascoltare i tuoi programmi preferiti con la stessa qualità del cinema.

Smart TV Panasonic Serie W70