Smart TV OLED Panasonic a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

Fonte foto: Panasonic

La qualità non si batte. Per quanti progressi la tecnologia LCD LED abbia fatto nel corso degli ultimi anni – vedi la tecnologia Quantum Dot, ad esempio – la qualità video garantita da un pannello OLED è ancora oggi insuperabile. I neri profondi e i dettagli ben definiti assicurano infatti un’esperienza visiva di livello elevatissimo, senza timore di confronto.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

E gli smart TV Panasonic della serie MZ700 ne sono la plastica rappresentazione. Lo schermo OLED montato dall’apparecchio del produttore giapponese è caratterizzato da una gamma di colori estremamente ampia, per immagini vivide e realistiche.

Il tutto a un prezzo decisamente molto interessante. Grazie all’offerta Amazon per la Settimana del Black Friday 2024, infatti, lo smart TV OLED Panasonic è al minimo storico: comprandolo adesso risparmi centinaia di euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Panasonic TX-42MZ700E smart TV OLED

Panasonic, lo smart TV OLED costa pochissimo: offerta e prezzo finale

Grazie alle offerte della Settimana del Black Friday 2024 di Amazon, lo smart TV OLED di Panasonic può essere acquistato a un prezzo davvero senza precedenti. Il Panasonic della serie MZ700 è infatti disponibile con uno sconto del 56% rispetto al listino. Comprandolo adesso lo paghi 699,00 euro anziché 1.599,00 euro. Il risparmio è considerevole: lo smart TV OLED in offerta per il Black Friday 2024 ti costa ben 900 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Panasonic TX-42MZ700E smart TV OLED

Panasonic TX-42MZ700E scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Quando si acquista uno smart TV con pannello OLED ci si aspettano colori vividi e corposi per immagini realistiche come mai prima d’ora. Con l’apparecchio del produttore giapponese si avrà, ovviamente, una qualità delle immagini che non teme paragoni di alcun genere e molto altro ancora.

Grazie al processore a intelligenza artificiale 4K Colour Engine PRO, il Panasonica MZ700 è in grado di garantire un’esperienza visiva di livello assoluto. La resa dei colori è ottimizzata in tempo reale e in maniera del tutto automatizzata, così da garantire sempre la miglior visione possibile indipendentemente dal programma che si sta guardando.

La compatibilità con la tecnologia Dolby ATMOS permette poi di godere di un sonoro di qualità cinematografica. Il televisore in offerta su Amazon è in grado di simulare un audio tridimensionale, per un’esperienza d’ascolto avvolgente e coinvolgente. Sarà come essere sempre al centro dell’azione.

La piattaforma Android TV, infine, mette a disposizione un catalogo di applicativi e di contenuti multimediali praticamente sconfinato. Non solo potrai vedere tutte le tue serie TV e i tuoi film preferiti, ma potrai installare app di ogni genere: dalle utility ai videogame, passando alle piattaforme di produttività.

Panasonic TX-42MZ700E smart TV OLED