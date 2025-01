Prezzo stracciato per lo smart TV Panasonic: è l'affare del giorno

Fonte foto: Amazon

Se i modelli da 50 pollici in su colonizzano sale da pranzo e salotti, nelle camere da letto, camerette e cucine i TV che vanno per la maggiore sono quelli con una diagonale di dimensioni decisamente più piccole. Gli spazi più contenuti, infatti, richiedono uno schermo più compatto, così da non causare problemi legati all’eccessiva vicinanza allo schermo.

Apparecchi come il Panasonic Serie S50 da 32 pollici sono quindi l’ideale se si è alla ricerca di uno schermo per guardare i programmi preferiti mentre si pranza o mentre ci si rilassa distesi sul letto. Dotato di un pannello LED di ultima generazione e tecnologie che ottimizzano le immagini in tempo reale, il TV del produttore giapponese si caratterizza come uno dei migliori sul mercato per rapporto qualità/prezzo.

Panasonic TV-32S50AEZ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con lo smart TV Panasonic Serie S50 non bisogna lasciarsi ingannare dal prezzo: nonostante costi poco, non dovrete fare nessuna rinuncia (o scendere a compromessi) sotto nessun punto di vista. L’apparecchio dello storico produttore giapponese garantisce infatti un’esperienza visiva e di ascolto di altissimo livello, mentre la piattaforma operativa fireTV di Amazon (la stessa utilizzata dalle chiavette Fire TV, per intendersi) offre un ventaglio di funzionalità e di app praticamente interminabili.

Il chip HD Colour Engine ottimizza le immagini in tempo reale indipendentemente dal programma che si sta guardando, migliorando le impostazioni in maniera del tutto autonoma. Le immagini saranno realistiche come mai prima d’ora, con colori vividi e accesi e contrasti paragonabili a quelli di un TV con pannello OLED. E se questo non dovesse bastare, potrai sempre scegliere una delle modalità di visione per modificare le impostazione video in base al programma che stai guardando (la Game Mode, ad esempio, è perfetta per gli amanti del gaming).

La piattaforma fireTV, invece, permette di installare app di ogni genere scegliendo da un catalogo sconfinato. Che tu sia alla ricerca dell’app del tuo servizio streaming preferito o voglia installare un videogame, poco importa: l’interfaccia semplice e intuitiva ti permette di trovare velocemente quello che cerchi. E grazie alla compatibilità con Alexa, potrai gestire il tuo TV con semplici comandi vocali.

