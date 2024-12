Panasonic, lo smart TV è più conveniente che mai: sconto senza precedenti

Fonte foto: Amazon

Chi l’ha detto che per acquistare un nuovo televisore si è costretti a spendere cifre esorbitanti? Lo smart TV Panasonic Series S40 da 32 pollici è la scelta ideale se siete alla ricerca di un TV perfetto per la cucina, la camera da letto o la camera dei ragazzi.

Caratterizzat0 da un design minimal e lineare, garantisce un’ottima qualità video a un prezzo decisamente abbordabile. Merito di un pannello LED di assoluta qualità e di un processore in grado di ottimizzare le immagini in tempo reale, indipendentemente dal programma che si decide di guardare. In questo modo si avrà la certezza di godere sempre della miglior esperienza visiva possibile sia che si scelga di guardare un film o una serie TV, un documentario o un evento sportivo.

E grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, lo smart TV del marchio giapponese è più conveniente che mai. Comprandolo adesso risparmi centinaia di euro e lo paghi pochissimo.

Prezzo stracciato per lo smart TV Panasonic: offerta e sconto

Offerta senza precedenti, quella disponibile oggi sullo smart TV del produttore nipponico. Il Panasonic Serie S40 da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 44% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo adesso lo paghi 178,99 euro anziché 319,00 euro, con un risparmio che sfiora i 150 euro.

Panasonic TB-32S40AEZ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nonostante il prezzo iper-competitivo, lo smart TV Panasonic non costringe ad alcun compromesso sul fronte della qualità video e audio. Il pannello LED da 32 pollici, insieme all’HD Colour Engine, garantisce infatti un’esperienza visiva di ottimo livello. Il processore ottimizza i fotogrammi in tempo reale e adatta le impostazioni in base al programma che si sta guardando.

E se questo non dovesse essere ancora sufficiente, è possibile selezionare una delle tante modalità di visione che permettono di modificare automaticamente le regolazioni del TV in base al programma scelto.

La piattaforma operativa TiVo ti tornerà di grande aiuto nel momento in cui devi scegliere qualcosa da guardare in TV. Oltre a mettere a disposizione tutte le app delle varie piattaforme di streaming, infatti, TiVo è in grado di fornire suggerimenti basati su ciò che abbiamo visto in passato e che, dunque, potrebbe piacerci. In questo modo risparmierai tempo e avrai la certezza di scoprire nuove serie TV o film (o qualunque altra tipologia di programma) in linea con i tuoi gusti personali.

La compatibilità con Alexa e Google Assistente, infine, permette di controllare le funzioni del TV con semplici comandi vocali. Potrai cambiare canale, lanciare app, alzare o abbassare il volume senza dover utilizzare il telecomando.

