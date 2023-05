Quanto costerà produrre il visore Apple: cifre da capogiro

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al prossimo WWDC 2023, in programma dal 5 al 9 giugno, il protagonista assoluto dell’evento sarà il primo visore per la realtà mista realizzato da Apple, che dovrebbe chiamarsi Apple Reality Pro. Data la portata dell’evento, sul web continuano a circolare molte indiscrezioni al riguardo e, tra le più insistenti, quelle sul prezzo di vendita che dovrebbe superare i 3.000 dollari. Il perché di questa cifra così elevata, stando alle informazioni condivise dagli analisti, dipenderebbe dal costo di realizzazione che si aggira intorno ai 1.600 dollari per ogni visore.

Visore AR/VR di Apple: quanto costerà

Secondo a un rapporto condiviso da Wellsenn XR a far lievitare il costo dell’Apple Reality Pro sarebbero i componenti al suo interno: il visore, infatti, dovrebbe avere un processore M2 di Apple, 512 GB di SSD, WiFi 6 e Bluetooth 5.3. A questo bisogna aggiungere il costoso display micro OLED realizzato da Sony e la fotocamera installata sul visore che dovrebbe avere 12 o 14 obiettivi e sarà realizzata da Cowell.

Tra le spese per il resto dei componenti, tra cui la scocca, la batteria e i cavi, ogni singolo visore AR/VR dovrebbe costare all’azienda circa 1.400 dollari a cui, naturalmente, bisogna aggiungere le varie spese per la logistica, fino ad arrivare ai 1.600 dollari di cui sopra.

Volendo fare un paragone con il prodotto di punta di Apple, secondo le indiscrezioni l’azienda spende circa 500 dollari per produrre un singolo iPhone 14 Pro Max. Per acquistarne uno, però, sono necessari almeno 1.099 dollari (in USA, perché in Italia si parte da 1.489 euro). A fronte di questo, con un prezzo finale di circa il doppio su ogni singolo smartphone venduto, è probabile che il colosso di Cupertino voglia replicare gli stessi numeri anche con l’Apple Reality Pro, cosa che giustificherebbe quindi il prezzo di circa 3.000 dollari per ogni visore.

Visore AR/VR di Apple: cosa sappiamo

Come detto in apertura Apple Reality Pro dovrebbe essere il protagonista assoluto del prossimo WWDC 2023 (5-9 giugno) ma, in quest’occasione, verrà presentata solo una versione per gli sviluppatori, mentre il dispositivo arriverà in vendita in un secondo momento, forse per la fine dell’anno.

Al momento, secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple non ha ancora a disposizione la "killer app" per rendere "indispensabile" il suo visore e, almeno inizialmente, punterà su diverse funzionalità, da FaceTime fino ad arrivare a nuove modalità di navigazione immersiva sul web tramite appositi aggiornamenti di Safari. Quasi confermate anche innovative funzionalità per le riunioni in realtà virtuale, che consentiranno agli utenti di interagire tra loro e con l’ambiente che li circonda.

Oltre a questo, le uniche indiscrezioni su Apple Reality Pro provengono dai vari leaker sul web, incluso il noto e affidabile analista Ming-Chi Kuo che ha descritto il visore dell’azienda come un dispositivo destinato a diventare uno dei trend dell’elettronica di consumo che, probabilmente, riscriverà le regole del mercato.