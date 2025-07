Fonte foto: Ringo Chiu / Shutterstock

Il ridotto successo commerciale di Vision Pro non fa cambiare idea ad Apple. L’azienda di Cupertino guarda al futuro prossimo della sua gamma con l’obiettivo di arricchire il catalogo di prodotti con il lancio di nuovi dispositivi in grado di sfruttare la realtà virtuale e la realtà aumentata e, quindi, il sistema operativo visionOS.

A confermare i prossimi progetti di Apple è un report di Ming-Chi Kuo, insider che, da tempo, è considerato come una delle fonti più autorevoli per quanto riguarda rumor e indiscrezioni sul futuro dell’azienda di Cupertino. Secondo le informazioni disponibili in questo momento, Apple potrebbe essere al lavoro su diversi nuovi modelli a partire da un paio di occhiali smart e fino ad arrivare a nuovi visori Vision.

Apple punta su VR e AR

Secondo quanto anticipato da Ming-Chi Kuo, Apple starebbe lavorando a ben sette diverse tipologie di dispositivi per consentire ai suoi utenti l’accesso alla VR e alla AR. Le novità sono tante e non è detto che tutti i prodotti in sviluppo arrivino effettivamente sul mercato.

L’idea di base è chiara: Apple vuole espandere il suo raggio d’azione ritagliandosi uno spazio da protagonista anche nel settore della realtà virtuale e della realtà aumentata. Il successo limitato (almeno in termini di vendite) di Vision Pro non ha fatto cambiare idea all’azienda. L’azienda di Cupertino non può perdere terreno rispetto a concorrenti come Google che ha lanciato Android XR.

I nuovi prodotti di Apple

Apple ha in cantiere tanti nuovi prodotti. In particolare, è in arrivo un erede di Vision Pro che passerà dal chip M2 al chip M5 (ancora non svelato ufficialmente). Questo modello continuerà a posizionarsi nella fascia alta del mercato e sarà affiancato da un Vision Air, più leggero del 40% e dotato di un processore ereditato dalla gamma iPhone (al momento non è chiaro il modello del chip).

In arrivo c’è anche un Vision Pro 2 che porterà diverse novità rispetto alla nuova versione del Vision Pro con chip M5. Questo prodotto viene descritto come “significativamente più leggero” e con un design rinnovato rispetto al modello attuale, che sarà aggiornato con M5 a breve.

Il Vision Pro con M5 dovrebbe essere pronto nel corso del 2026 (ma potrebbe essere presentato già quest’anno) mentre il nuovo Vision Air arriverà nel 2027. Toccherà aspettare fino al 2028 per il debutto della seconda generazione di Vision Pro.

In aggiunta, Apple dovrebbe lanciare nel corso del 2027 un nuovo paio di occhiali smart (senza display) a cui seguiranno, nel corso del 2028, un paio di occhiali per la realtà aumentata, con display a colori trasparente integrato e integrazione con l’AI.