Secondo alcune indiscrezioni Meta avrebbe intenzione di posticipare l’uscita del Quest 4 al 2027. Una notizia che sicuramente non farà piacere agli appassionati di visori AR/VR anche se, stando a quel che si legge in rete, l’azienda di Menlo Park avrebbe altri assi nella manica e sarebbe già pronta a presentare altri dispositivi, tra cui anche un Meta Quest Pro 2.

Quali visori AR/VR presenterà Meta

Stando alle indiscrezioni in rete, sembra che rinvio del Meta Quest 4 al 2027 sia dovuto alla cancellazione di due prototipi noti come Pismo Low e Pismo High, rispettivamente la versione economica e quella premium del visore, esattamente come accaduto all’uscita del Meta Quest 3 (in foto).

Al posto di questo dispositivo, però, sembra che l’azienda di Menlo Park stia continuando a lavorare a un terzo prototipo chiamato col nome in codice Puffin che dovrebbe andare ad occupare la fascia più alta del mercato.

In molti hanno subito pensato a un Meta Quest Pro 2, anch’esso rimandato più volte e altrettanto atteso dagli appassionati del settore; ma, secondo altre indiscrezioni, si tratterebbe di tutt’altro e dovrebbe essere un dispositivo completamente nuovo che si distacca completamente dalla linea Quest (anche se il Quest Pro 2 che, comunque, resta atteso per il prossimo anno).

Il visore Puffin, infatti, dovrebbe avere un design diverso da quanto visto fino a questo punto e, da quel che sappiamo, sarebbe collegato a un dispositivo esterno che dovrebbe contenere la batteria e il processore del visore. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe essere una scelta interessante che permetterebbe a Meta di togliere buona parte del peso dal device, garantendo un’esperienza d’uso più leggera e confortevole.

Nonostante il cambio di design, Puffin dovrebbe comunque essere compatibile con Horizon OS, il sistema operativo di Meta, anche se sembra che questo prodotto sarebbe orientato principalmente alla produttività e alla visione di film in VR, piuttosto che al gaming dinamico come già visto per i precedenti Meta Quest.

Il settore dei visori AR/VR torna a crescere

Se i nuovi progetti di Meta saranno confermati, l’azienda dovrà scontrarsi apertamente con una concorrenza molto più agguerrita rispetto al passato. Con l’arrivo di Android XR, infatti, sono sempre di più le aziende che si stanno interessando al mondo della realtà virtuale e aumentata, cercando di “rubare” un po’ di spazio all’azienda di Menlo Park.

Intanto, Meta avrebbe stretto delle partnership con Asus, Lenovo e Xbox, per portare sul mercato tre nuovi visori di cui, al momento, non sappiamo quasi nulla. Per quel che riguarda Asus, il visore prende il nome di Tarius e dovrebbe far parte della linea ROG (Republic of Gamers), cosa che suggerisce un prodotto incentrato sul gaming, con specifiche tecniche dedicate per questo tipo di utilizzo.

Di Lenovo e Xbox non abbiamo informazioni ma, in quest’ultimo caso, è lecito ipotizzare che si tratterà di prodotto per il gaming pronto a competere con il Sony VR 2 destinato alla PlayStation 5.

Al momento, questo è tutto quello che sappiamo al riguardo e per adesso non resta che aspettare ulteriori informazioni che, vista una rapidissima evoluzione del settore, sicuramente non tarderanno ad arrivare.