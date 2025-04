Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Apple

Apple Vision Pro non è stato proprio un successo e sin dalla sua uscita, nonostante le potenzialità di questo spatial computer, non sono mancate le critiche. Prezzo eccessivo, poco autonomia¸ assenza di una killer app e un utilizzo poco confortevole hanno contribuito a dei volumi di vendita al di sotto delle aspettative, al punto che in molti hanno ipotizzato che l’azienda di Cupertino fosse a un passo dall’abbandonare il progetto.

Nonostante questi rumor, però, la realtà dei fatti potrebbe essere ben diversa e il colosso della tecnologia continua ad aggiornare visionOS con nuove funzionalità e a guardare al futuro di questo prodotto. Sembra infatti che ci sia già l’idea di un nuovo visore.

Cosa sappiamo del prossimo Apple Vision

Stando ai leaker sul web, Apple sarebbe al lavoro su un nuovo visore per la realtà mista che dovrebbe rinunciare alla denominazione Pro e arrivare sul mercato come Apple Vision Air.

Già da questo è facile intuire che l’azienda voglia attirare i consumatori verso questa tecnologia proponendo loro un modello più accessibile, che non abbia un costo eccessivo come accaduto in passato e che consenta a tutti di avvicinarsi al mondo della realtà mista.

Dalle poche informazioni a disposizione, sembra la scocca esterna del prossimo visore sarà realizzata in alluminio mentre i componenti interni e i connettori saranno in titanio. Una scelta che dovrebbe garantire una buona robustezza ma anche dimensioni e peso più contenuti che, come già anticipato, sono stati uno dei principali problemi del modello uscito nel 2023.

Naturalmente, non è la prima volta che sul web si sente parlare di un nuovo presunto visore per realtà mista e già qualche tempo fa Mark Gurman di Bloomberg aveva anticipato la volontà di Apple di portare sul mercato una versione più economica e aggiornata del Vision Pro.

L’obiettivo del colosso di Cupertino potrebbe essere quello di offrire agli utenti un’esperienza premium ma con un prodotto dal prezzo più contenuto. In questo senso è lecito aspettarsi qualche compromesso, magari sui display, che sul Vision Pro sono dei micro OLED ad altissima risoluzione, oppure su telecamere e sensori in dotazione (che sul vecchio modello sono rispettivamente 12 e 5).

Quando arriva Apple Vision Air

Per quanto riguarda la possibile data di uscita di Apple Vision Air, al momento, non ci sono informazioni disponibili ma è possibile comunque fare delle ipotesi basandosi su rumor e indiscrezioni che circolano in rete.

Da quel che si legge, Apple avrebbe intenzione di portare sul mercato un Vision Pro 2 tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con la produzione dei vari componenti a bordo già iniziata da qualche settimana.

A fronte di questo non è da escludere che l’azienda di Cupertino decida di produrre due versioni del visore, una Pro e una Air, che naturalmente si rivolgeranno a fasce di utenza ben diverse, esattamente come accade con gli iPhone, i Macbook e gli iPad.

Non ci sono ancora conferme al riguardo ma, visto l’avvicinarsi della WWDC 2025 (in programma dal 9 al 13 giugno) non si può escludere che Apple fornisca qualche informazione in più proprio nel corso della conferenza, magari sfruttando il classico “One more thing”.