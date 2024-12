Redmi 13, uno sconto irripetibile con l'offerta Amazon

Redmi 13 è uno smartphone entry level, l’ideale per chi non ha particolari esigenze e cerca un device per l’utilizzo quotidiano. Su Amazon il prezzo è pazzesco

Per tutti coloro che sono in cerca di uno smartphone che abbia un design elegante ma che sia anche funzionale e dal prezzo accessibile, la scelta non può che ricadere sul Redmi 13, l’opzione perfetta per chi deve acquistare un telefono per l’utilizzo quotidiano, e non vuole spendere cifre esorbitanti.

Parliamo di un prodotto semplice e versatile, la soluzione ideale per scattare foto da condividere sui social, navigare sul web e restare al fianco dell’utente per tutta la giornata, grazie a una batteria piuttosto capiente che garantisce fino a 2 giorni di utilizzo.

Ma la vera punta di diamante di questo device è il suo prezzo che, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore scende sotto i 140 euro e con uno sconto del genere è un’occasione da non lasciarsi scappare.

Redmi 13: scheda tecnica

Redmi 13 ha uno schermo IPS LCD da 6,79 pollici, con una risoluzione FHD+ (2.460×1.080 pixel) e refresh rate variabile a 90Hz.

Lo schermo, inoltre, è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu; TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo device che può regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz; TÜV Rheinland Circadian Friendly che regola in automatico diverse impostazioni come l’intensità della luce e la temperatura del colore in base ai momenti della giornata simulando le caratteristiche della luce naturale e migliorare l’esperienza utente.

Il processore a bordo è un MediaTek Helio G91 Ultra affiancato in questo caso da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Non manca nemmeno la Virtual RAM, che permette di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP e un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 12 MP.

Questo modello non ha un modem compatibile con il 5G ma gli utenti potranno comunque navigare utilizzando il 4G o il WiFi 5. Tra le altre connessioni ci sono il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Redmi 13: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Redmi 13 acquistandolo da rivenditori di terze parti bisogna spendere 171,43 euro, tuttavia proprio in queste ore grazie all’offerta su Amazon il prezzo di questo smartphone scende fino a 139,90 euro (-18%, -31,53 euro) uno sconto davvero interessante, che rende notevolmente più semplice l’acquisto di un telefono nuovo.

