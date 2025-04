Redmi 14C, lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Redmi 14C è uno smartphone low-cost, un device semplice e molto elegante, perfetto per l’utilizzo di tutti i giorni. Con l’offerta Amazon costa meno di 100 euro

Tra gli smartphone più recenti posizionati nel segmento low-cost c’è il Redmi 14C, un dispositivo semplice, che punta tutto su un prezzo molto accessibile e su un comparto hardware essenziale ma comunque solido, perfetto per chi non ha particolari esigenze e cerca un device che costi poco da usare nella vita di tutti i giorni.

Altro valore aggiunto di questo telefono è il suo design, molto elegante e caratterizzato da materiali di buona qualità, due particolarità che rendono il Redmi 14C la scelta perfetta anche per gli utenti più attenti all’estetica, che cercano un prodotto che sappia distinguersi dalla massa.

Grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore questo smartphone può essere acquistato per meno di 100 euro, l’occasione perfetta per risparmiare qualcosa ma portare a casa un prodotto di buona fattura.

Redmi 14C – MediaTek Helio G81 Ultra – Versione 4/128 GB

Redmi 14C: scheda tecnica

Il Redmi 14C ha uno schermo IPS LCD che misura 6,88 pollici, ha una risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3 ottimo per proteggere il device da urti e cadute.

Presenti, inoltre, le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker-Free, che attesta che questo device può regolare in automatico la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore a bordo è un MediaTek Helio G81 Ultra a cui si affiancano in questa offerta 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. Presente anche la Virtual RAM, che consente all’utente di aggiungere RAM virtuale attingendo alla memoria interna del telefono.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore definito come "ausiliario" e non meglio specificato, probabilmente si tratta di un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Tra le altre connessioni disponibili ci sono il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 5.160 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Redmi 14C: l’offerta su Amazon

Per comprare un Redmi 13C presso rivenditori di terze parti bisogna spendere 117,50 euro. Per le prossime ore, però, approfittando delle offerte su Amazon il prezzo scende a 84,90 euro (-28%, -32,60 euro) uno sconto interessante che rende questo low-cost un vero affare.

