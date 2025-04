Redmi Note 14 5G, l'offerta perfetta per comprare un nuovo smartphone

Fonte foto: Redmi

Nel panorama degli smartphone di fascia intermedia, alcuni produttori hanno saputo fare la differenza, portando sul mercato device dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, pronti a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Tra questi c’è sicuramente Redmi, uno dei sub-brand di Xiaomi, che tra i prodotti più interessanti nel suo catalogo ha il Redmi Note 14 5G, un dispositivo con una buona scheda tecnica e un design moderno. Tra le particolarità di questo smartphone ci sono sicuramente un processore MediaTek che insieme a 8 GB di RAM garantisce un utilizzo fluido in ogni situazione e un comparto fotografico di buon livello che permette di andare ben oltre gli scatti da pubblicare sui social.

Per le prossime ore su Amazon, il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 240 euro, un’offerta interessante che non bisogna sottovalutare.

Redmi Note 14 5G – MediaTek Dimensity 7025-Ultra – Versione 8/256 GB

Redmi Note 14 5G: scheda tecnica

Il Redmi Note 14 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,67 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.100 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Presenti anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu. La TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo smartphone che è in grado di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz. La certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly, che gestisce in automatico diverse impostazioni come l’intensità della luce e la temperatura del colore in base ai momenti della giornata, simulando le caratteristiche della luce naturale per migliorare l’utilizzo del device.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 7025-Ultra a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, espandibili tramite microSD. Non manca la funzione RAM Expansion che permette di ottenere RAM virtuale aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione interna del telefono.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale 108 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra-grandangolare 8 MP e un sensore per gli scatti macro sempre da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 20 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, in chip per l’NFC, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.110 mAh con ricarica via cavo a 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con l’interfaccia utente HyperOS 2.0.

Infine questo smartphone è certificato IP64 ed è dunque in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

Redmi Note 14 5G: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Redmi Note 14 5G è di 269,90 euro ma, per le prossime ore, grazie alle offerte su Amazon si può acquistare questo smartphone a 237,90 euro (-12%, -32 euro) un piccolo sconto che permette di portare a casa uno degli smartphone più recenti prodotti da Redmi a un prezzo interessante.

