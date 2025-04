Redmi 13C, uno smartphone entry-level a un prezzo incredibile

Fonte foto: Xiaomi

Tra i vari modelli che vanno a occupare la fascia bassa del mercato degli smartphone, c’è il Redmi 13C, un dispositivo ovviamente entry level, perfetto per l’utente "generalista", che cerca essenzialmente un telefono per la vita di tutti i giorni, tra piattaforme di messaggistica, social network, navigazione sul web e poco altro.

Parliamo essenzialmente di un prodotto semplice ed economico, che punta tutto su una scheda tecnica ridotta all’osso e su un prezzo davvero contenuto, adatto davvero a tutte le tasche.

Oltretutto, approfittando delle ottime offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo del Redmi 13C scende ulteriormente, arrivando al di sotto dei 130 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire che potrebbe fare la gioia di molti consumatori.

Redmi 13C: scheda tecnica

Il Redmi 13C ha un pannello IPS LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate fino 90Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass che lo tiene al riparo da graffi e urti accidentali.

Il display è anche certificato TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e la TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo smartphone che è in grado di regolare in automatico la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore scelto da Redmi è un MediaTek Helio G85 a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione Virtual RAM, che permette di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del dispositivo.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP e un secondo sensore da utilizzare per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Il processore in dotazione non ha un modem compatibile con il 5G e non consente, dunque, agli utenti di accedere alla rete veloce. Tra le altre connessioni non mancano il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’NFC, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione satellitare.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Redmi 13C: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Redmi 13C il prezzo di listino presso rivenditori di terze parti è di 162,43 euro. Per le prossime ore, però, grazie alle offerte su Amazon il prezzo scende a 129,50 euro (-20%, -32,93 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende ancora più accessibile questo smartphone low-cost a un prezzo.

