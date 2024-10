Redmi 13, su Amazon questo low-cost è davvero un'occasione da non perdere

Redmi 13 è un device entry level, un prodotto semplice e concreto, ottimo per l’utilizzo quotidiano e per chi vuole spendere poco. Su Amazon è al minimo storico

Tra le molte opzioni del segmento low-cost, spiccano sicuramente gli smartphone a marchio Redmi, molto apprezzati dagli utenti per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo dei prodotti in catalogo.

Naturalmente, non bisogna dimenticare che si tratta comunque di device entry level che, per mantenere bassi i costi, devono necessariamente considerare qualche rinuncia, come la scelta di un processore affidabile ma senza 5G o schermi più semplici che ripiegano sul classico pannello LCD.

Oltre a questo, però, parliamo di una categoria di dispositivi che sa il fatto suo e uno degli esempi più emblematici è sicuramente il Redmi 13, un telefono concreto che ha tutto il necessario per l’utilizzo quotidiano tra navigazione sul web, social network e piattaforme di messaggistica.

Con l’offerta su Amazon, per le prossime ore il prezzo scende sotto i 140 euro arrivando al minimo storico, un’occasione irripetibile da non lasciarsi sfuggire.

Redmi 13: scheda tecnica

Redmi 13 ha uno schermo IPS LCD da 6,79 pollici, con risoluzione FHD+ (2.460×1.080 pixel) e refresh rate variabile a 90Hz. Il display è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu; TÜV Rheinland Flicker-Free, col device che è in grado di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz; TÜV Rheinland Circadian Friendly che consente di regolare in automatico diversi fattori tra cui intensità della luce e la temperatura del colore in base ai diversi momenti della giornata, così da replicare le caratteristiche della luce naturale e migliorare la user experience.

Il processore scelto da Redmi è un MediaTek Helio G91 Ultra con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione Virtual RAM, che permette di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono, se disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP e un sensore secondario per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP.

Naturalmente, il processore a bordo non è compatibile con la rete 5G ma gli utenti possono comunque navigare in 4G o utilizzando il WiFi 5. Presenti anche il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della poszione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Redmi 13: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Redmi 13 bisogna spendere (da venditori di terze parti) 174,42 euro, grazie alle offerte Amazon, però, il prezzo diventa ancora più vantaggioso arrivando a 135,07 euro (-23%, -39,35 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende ancora più accessibile questo device.

