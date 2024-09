Fonte foto: Redmi

Redmi, uno dei sub-brand di Xiaomi, è un marchio molto apprezzato dai consumatori, soprattutto da quelli che cercano smartphone Android low-cost adatti davvero a tutte le tasche.

Tra questi c’è anche il Redmi 13, un telefono entry level con una scheda tecnica concreta dove spicca un buon comparto fotografico, che grazie soprattutto al sensore principale può regalare discreti scatti, e una batteria piuttosto capiente che garantisce un’autonomia che supera i due giorni di utilizzo.

Al netto di qualche rinuncia, come il 5G ad esempio, questo è lo smartphone perfetto per chi non ha particolari esigenze e cerca un device per l’utilizzo quotidiano. Con l’offerta su Amazon, il prezzo scende sotto i 150 euro, l’occasione perfetta per acquistare un nuovo telefono senza spendere una fortuna.

Redmi 13 – MediaTek Helio G91 Ultra – Versione 8/256 GB

Redmi 13: scheda tecnica

Redmi 13 ha un display IPS LCD che misura 6,79 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.460×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 90 Hz.

Presenti diverse certificazioni, come la TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu. La TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo smartphone che è in grado di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz. La TÜV Rheinland Circadian Friendly, perché il telefono permette di regolare in automatico diversi fattori come l’intensità della luce e la temperatura del colore in base ai diversi momenti della giornata, così da replicare le caratteristiche della luce naturale e migliorare l’esperienza d’uso del dispositivo.

Il processore è un MediaTek Helio G91 Ultra a cui si affiancano in questa specifica offerta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB tramite microSD. Con la funzione Virtual RAM, inoltre, è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Due le fotocamere a bordo: la principale da 108 MP e una secondaria per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP.

Il processore MediaTek non ha un modem compatibile con il 5G e gli utenti dovranno accontentarsi, quindi, di navigare in 4G o con il WiFi 5. Oltre a questo non mancano il Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, il jack audio da 3,5 mm, l’USB-C e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 33 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Redmi 13: l’offerta su Amazon

Il Redmi 13 ha un prezzo di listino presso venditori di terze parti di 202,46 euro, una cifra già piuttosto contenuta ma che grazie alle offerte su Amazon diventa ancora più bassa arrivando a 142,50 euro (-30%, -59,96 euro) uno sconto molto interessante che semplifica ulteriormente l’acquisto di questo device.

