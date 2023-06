Xiaomi Redmi A1, oggi costa pochissimo: è praticamente regalato

È possibile acquistare uno smartphone affidabile spendendo molto meno di 100€? Può sembrare strano, ma la risposta è sì. Nonostante il continuo aumenti dei prezzi che ha portato anche gli smartphone lowcost a costare più di 100€, è ancora possibile spendere pochissimo. L’importante è trovare la giusta opportunità nel giusto momento. Esattamente quello che troviamo oggi su Amazon per il Redmi A1, telefono entry-level dalle caratteristiche basic, ma molto affidabile dal punto di vista costruttivo e della resistenza. Oggi è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 42% e lo si paga addirittura meno di 70€.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno e far pensare che le caratteristiche non siano sufficienti a garantire un funzionamento adeguato. Nulla di più errato. Il Redmi A1 supporta tutte le app più importanti, a partire da quelle di messaggistica e quelle social. Lo smartphone ideale per chi vuole poco e per chi è alla ricerca di un muletto da utilizzare nel momento del bisogno. Non fatevi scappare questa opportunità.

Redmi A1

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Redmi A1: la scheda tecnica

Non possiamo certo aspettarci le caratteristiche di un top di gamma o nemmeno quelle di un medio, ma il Redmi A1 non vi deluderà. Una scheda tecnica da entry-level, ma con alcuni spunti molto interessanti. L’unica cosa certa è che non vi lascerà mai a piedi.

Partiamo dall’ampio display AMOLED da 6,52" ad alta risoluzione. Si vede bene in qualsiasi situazione, anche sotto la luce del sole, e ha una luminosità elevata. Il processore è quanto di meglio si possa trovare in uno smartphone di questa fascia: buone prestazioni e non rallenta quando si aprono più app contemporaneamente. A supporto 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Dal comparto fotografico non ci si può di certo aspettare dei miracoli, ma comunque fa il suo lavoro. Nella parte posteriore c’è una doppia fotocamera con sensore principale da 8MP, mentre nella parte anteriore c’è un obiettivo da 5MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale e delle varie modalità di scatto di Xiaomi, come ad esempio quella HDR per foto nitide anche in situazioni di contrasto elevate.

La batteria da 5000mAh è uno dei punti forti del dispositivo e può durare anche fino a un massimo di due giorni. Altra caratteristica molto importate è la sicurezza di ricevere per almeno due anni gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo.

Redmi A1 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo così per uno smartphone entry-level non si era mai visto. Oggi troviamo il Redmi A1 in offerta a un prezzo di 69,83€, con uno sconto del 42%. Si tratta del minimo storico e anche di uno delle migliori offerte per uno smartphone. A meno di 70€ è veramente difficile trovare di meglio. Inoltre, viene spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo. Approfittatene subito: un muletto a un prezzo così vantaggioso non lo si era mai visto negli ultimi mesi.

Redmi A1