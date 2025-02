Redmi Note 13 Pro, il prezzo è speciale: va comprato ora

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il successo ottenuto in questi anni da Redmi si può riassumente tutto nella filosofia che ha contraddistinto il brand cinese in questi anni: "il miglior smartphone al minor prezzo". Soprattutto nella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma, quella più contesa dalle varie aziende, Redmi è riuscita a costruirsi una fetta di mercato importante. E il merito è di telefoni come il Redmi Note 13 Pro che coniugano a una scheda tecnica importante, un prezzo decisamente inferiore alla media. Che diventa eccezionale quando lo si trova in offerta, come accade oggi. Lo smartphone, infatti, è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico di questo periodo e risparmi ben 130 euro. Un’occasione da non farsi sfuggire.

Il Redmi Note 13 Pro non cede a nessun compromesso. A bordo le migliori componenti disponibili sul mercato per questa fascia di prezzo: processore Snapdragon con chip per il 5G, fotocamera professionale da ben 200 megapixel, schermo grande in altissima risoluzione e una batteria con durata (quasi) infinita. Insomma, il classico smartphone Redmi che difficilmente ti deluderà.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi Note 13 Pro (versione 5G) è disponibile a un prezzo di 310,96 euro con uno sconto del 30% che permette di risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico in questo 2025 e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: le caratteristiche tecniche

Una scheda tecnica da sogno per un telefono che trovi a un prezzo decisamente inferiore alla concorrenza. Per capire la bontà del Redmi Note 13 Pro possiamo partire dall’ottimo display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore al FHD. Refresh rate fino a 120 Hz che permette un utilizzo più fluido durante la giornata. Non manca una luminosità fino a 1800 nit che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano. Ottime le prestazioni grazie al processore Snapdragon 7s Gen 2 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Il Redmi Note 13 Pro cattura lo sguardo anche per il comparto fotografico. Lo smartphone è dotato di un sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi. Completa il comparto fotografico posteriore un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel. Per i selfie, invece, è presente una fotocamera frontale da 16 megapixel. A supporto hai anche una serie di strumenti che sfruttano al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale e ti forniscono strumenti per l’editing immediato delle immagini.

Il Redmi Note 13 Pro punta molto sull’autonomia e lo fa grazie alla batteria da 5110mAh. Arrivare a fine giornata non è certo un problema e con la ricarica rapida da 67 W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.