Redmi Note 13, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo sprofonda

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quando si è alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che costa relativamente poco, si pensa immediatamente a un telefono della serie Redmi Note. E non è certamente un errore. Il brand di Xiaomi si è affermato in questi anni come uno dei punti di riferimento per chi vuole spendere poco, ma che allo stesso tempo è alla ricerca di telefoni performanti e affidabili. E non è un caso che oggi vi parliamo proprio di uno di questi dispositivi. Il protagonista di una delle migliori promo di oggi è il Redmi Note 13, smartphone medio di gamma che, grazie allo sconto del 32%, paghi quanto un entry-level. E hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La scheda tecnica del Redmi Note 13 è quella tipica di un telefono medio di gamma: schermo grande e scorrevole, ottimo processore Snapdragon con cui non avrai problemi nell’utilizzare qualsiasi tipologia di app, una tripla fotocamera posteriore con cui toglierti grosse soddisfazioni e infine una batteria in grado di coprire anche quarantotto ore con un utilizzo normale. Cosa chiedere di più a uno smartphone che costa così poco?

Redmi Note 13

Redmi Note 13

Redmi Note 13: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 13 in offerta a un prezzo di 169 euro grazie allo sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di un risparmio notevole e che sfiora i 100 euro, soprattutto per un telefono che ha un prezzo alla portata di tutti. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito ad Audible per 60 giorni, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva di Amazon.

Lo smartphone è immediatamente disponibile e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. A un prezzo così basso, diventa lo smartphone da acquistare oggi

Redmi Note 13

Redmi Note 13

Redmi Note 13: le caratteristiche tecniche

Se vuoi spendere poco e avere allo stesso tempo uno smartphone affidabile e performante, il Redmi Note 13 è lo smartphone perfetto. Non bisogna farsi ingannare dal prezzo a cui lo trovi oggi: assicura prestazioni tipiche di un medio di gamma.

La bontà del telefono lo si intuisce analizzando la scheda tecnica. Basta partire dall’ottimo schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche scorrevole nell’utilizzo di tutti i giorni. Luminosità elevata e protegge anche la vista dalla fastidiosa luce blu. Le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon 685 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La RAM può aumentare fino a 16 GB utilizzando lo spazio di archiviazione vuoto.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel, lo stesso presente su telefoni molto più costosi, accompagnato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una fotocamera macro da 2 megapixel. Puoi utilizzare lo zoom 3x senza perdita di qualità, per catturare dettagli in lontananza. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 16 megapixel.

Non manca una super batteria da ben 5000mAh con cui coprire fino a quarantotto ore con un utilizzo normale del telefono. La ricarica rapida permette di avere il 100% di autonomia in meno di 60 minuti. Chiudiamo con un’info importante: grazie all’ottimizzazione software, puoi utilizzare il Redmi Note 13 per quarantotto mesi senza troppi problemi di rallentamento.

Redmi Note 13

. Redmi Note 13