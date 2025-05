Fonte foto: Motorola

Il Motorola Moto G35 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone 5G low cost. Sfruttando la promo in corso, infatti, il modello di Motorola è ora disponibile con un prezzo scontato di 119 euro.

Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone Motorola che rappresenta oggi una delle opzioni più interessanti della fascia bassa. Il dispositivo riesce ad abbinare buone prestazioni, un’ottima autonomia e la possibilità di utilizzare il 5G (ancora poco diffuso nella fascia bassa). L’offerta è accessibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo.

Motorola Moto G35 – 4/256 GB

Motorola Moto G35: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Moto G35 comprende un display IPS LCD da 6,72 pollici di diagonale. A differenza di molti modelli di fascia bassa, dotati di un pannello HD+, questo smartphone può contare su un pannello Full HD+, con refresh rate di 120 Hz e una luminosità di picco di 1.000 nits.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Unisoc T760 che viene supportato, nella variante in offerta, da 4 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage interno. Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 18 W.

Si tratta di una buona combinazione, in rapporto al prezzo. Il Motorola Moto G35 offre buone prestazioni, tanta memoria e un’autonomia elevata, diventando un punto di riferimento della fascia bassa del mercato grazie soprattutto al supporto al 5G.

Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM, anche con eSIM, e può sfruttare il jack audio da 3,5 mm oltre a un sensore di impronte digitali laterale.

C’è anche il chip NFC per i pagamenti direttamente dallo smartphone. A completare la scheda tecnica del Motorola Moto G35 troviamo il sistema operativo Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Motorola Moto G35: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G35 con un prezzo scontato di 119 euro. Lo smartphone tocca il suo nuovo minimo storico diventando un vero e proprio affare per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo 5G senza spendere troppo. L’offerta è valida per un breve periodo di tempo ed è accessibile di seguito. Lo sconto in corso è valido solo per alcune colorazioni.

