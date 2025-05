PagoPA ha lanciato il nuovo Centro assistenza: ecco come funziona e come si usa il sito di assistenza per pagamenti pagoPA, app IO e SEND

Fonte foto: P_galasso2289 / Shutterstock

PagoPA S.p.A. ha reso disponibile il nuovo Centro assistenza. Si tratta di un portale pensato per offrire agli utenti la possibilità di ottenere assistenza e supporto in merito ai pagamenti pagoPA, all’app IO e al sistema di notifiche digitali SEND.

Il nuovo servizio rappresenta una risorsa importante per i cittadini e, soprattutto, per chi è meno pratico nell’utilizzo di strumenti informatici. Con i materiali informativi disponibili nel Centro assistenza, infatti, sarà possibile scoprire il funzionamento dei vari servizi di PagoPA e trovare le risposte ai propri problemi.

Come accedere al Centro assistenza PagoPA

Per accedere al Centro assistenza è sufficiente collegarsi al sito web centroassistenza.pagopa.it tramite il browser web, da smartphone o da computer. Non è necessario effettuare il login con un account o autenticarsi con lo SPID. Tutti i contenuti sono sempre disponibili e possono essere consultati in qualsiasi momento, anche solo per approfondire il funzionamento dei vari servizi.

Come usare il Centro assistenza PagoPA

Il funzionamento del Centro assistenza PagoPA è semplice e intuitivo e ricalca i siti di supporto di vari servizi web. La pagina principale si divide in tre sezioni, chiarendo subito all’utente che, in realtà, il Centro assistenza è composto tra tre centri separati, in base ai servizi offerti dalla società, partecipata dallo Stato italiano tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per accedere alle pagine di supporto basta premere su uno dei “centri assistenza” disponibile in Home Page tra:

pagamenti pagoPA

app IO con tutti i servizi inclusi

con tutti i servizi inclusi sistema di notifiche digitali SEND, ora attivabile anche dall’app IO

In questo modo si accede alla sezione di supporto per il servizio scelto. Il modo più semplice per trovare la risposta a un determinato problema è utilizzare la barra di ricerca in alto. Inserendo le parole chiave sarà possibile individuare facilmente la soluzione al problema. Il sistema, inoltre, suggerirà alcuni articoli di approfondimento che potrebbero tornare utili al lettore.

C’è anche una sezione I più letti, in cui è possibile trovare le risposte ai problemi più frequenti registrati dagli utenti. Scorrendo verso il basso, invece, si trovano le categorie in cui sono organizzati i contenuti del Centro assistenza. Da questa sezione è possibile esplorare tutti gli articoli e trovare le risposte ai vari problemi legati all’utilizzo di uno dei servizi di PagoPA.

Restano disponibili anche altri canali di assistenza per i servizi PagoPA. Per quanto riguarda i pagamenti, ad esempio, è possibile scrivere a pagamenti@assistenza.pagopa.it. Per SEND c’è la mail destinatari-send@assistenza.pagopa.it. Gli utenti dell’app IO hanno la possibilità di inviare un messaggio all’assistenza direttamente dall’app, premendo sull’icona “?” in alto. Per parlare con un operatore di PagoPA c’è anche il numero di telefono 06.9318.9500.