Samsung, prezzo in picchiata per lo smart TV top: costa meno della metà

Fonte foto: Samsung

Una delle migliori offerte del giorno non riguarda uno smartphone, né un elettrodomestico per la casa, bensì uno smart TV top di gamma prodotto da Samsung disponibile su Amazon con uno sconto speciale mai visto prima. Il protagonista di questa offerta è il televisore Samsung Neo QLED da 43 pollici della serie QN94D uscito sul mercato da poco meno di un anno e dotato delle migliori tecnologie del momento. Lo trovi sul sito di e-commerce con uno sconto del 57% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 800 euro sul prezzo di listino. Un prezzo incredibile che viene impreziosito anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. L’offerta perfetta che non puoi farti scappare.

Lo smart TV Samsung da 43 pollici è quanto di meglio tu possa trovare oggi sul mercato, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. La qualità delle immagini è elevatissima ed è dotato di un processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per assicurare colori realistici e perfetti in ogni occasione. A bordo è presente il sistema operativo Tizen, una garanzia quando si parla di televisori intelligenti. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ti suggerisce cosa vedere in base alle tue preferenze. Farsi sfuggire questa offerta sarebbe un errore incredibile: approfittane subito.

Smart TV Samsung Neo QLED 43 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV Samsung Neo QLED: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smart TV Samsung Neo QLED della serie QN94D da 43 pollici. Da oggi è disponibile con un’offerta lampo che fa crollare il prezzo a 599 euro con uno sconto di ben il 57% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di ben 800 euro e questo fa capire la bontà della promo. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando oggi il televisore smart lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, in modo da provare tutte le funzioni dello smart TV. Non farti scappare questa offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV Samsung Neo QLED 43 pollici

Samsung Neo QLED 43 pollici: caratteristiche tecniche

La qualità e l’innovazione Samsung a un prezzo mai visto prima. Lo smart TV Neo QLED della serie QN94D disponibile oggi in promo è quanto di meglio il produttore sudcoreano ha prodotto in questi ultimi anni.

Concentra innovazioni tecnologiche che assicurano una qualità delle immagini assoluta. Il merito è da un lato dello schermo Neo QLED da 43 pollici con risoluzione 4K dotato della tecnologia Quantum Matrix che consente di controllare con la massima precisione i miniLED Quantum con cui è realizzato lo schermo, e dall’altro del processore NQ4 AI Gen2 basato sull’intelligenza artificiale e che permette di vedere ogni singolo contenuto con la miglior qualità possibile grazie alla tecnologia Upscaling AI 4K.

A bordo è presente il sistema operativo Samsung Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ti permette di vedere tutti i tuoi film e serie TV preferiti. Inoltre, hai a disposizione Samsung TV Plus, un’app gratuita che mette a tua disposizione tantissimi contenuti e tantissimi canali. Un’esperienza immersiva di cui non potrai fare a meno. Inoltre, con lo smart TV puoi anche controllare i dispositivi smart presenti a casa senza la necessità di alzarti dal divano.

Per gli amanti dei videogame, invece, c’è il Gaming Hub dove trovi tutte le piattaforme per i giochi in cloud, e Motion Xcelrator che diminuisce la latenza per immagini più fluide.