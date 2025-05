Xiaomi, smartphone lowcost a prezzo stracciato: va comprato subito

Il Redmi Note 14 è in offerta su Amazon con uno sconto del 25% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Anche in questo 2025 Xiaomi ha lanciato sul mercato uno degli smartphone più attesi: il Redmi Note 14. Telefono diventato oramai uno dei più acquistati in Italia, soprattutto da coloro che non vogliono spendere delle cifre elevatissime, ma allo stesso tempo sono alla ricerca di uno smartphone affidabile, con buone prestazioni e che assicuri anche scatti di buona qualità. Tutte caratteristiche che troviamo nel Redmi Note 14 5G grazie a una scheda tecnica equilibrata basata su un processore MediaTek prestazionale, uno schermo ad alta risoluzione molto fluido nella vita di tutti i giorni e un sistema di fotocamere con sensore principale da ben 108 megapixel. E non può mancare una super batteria che si ricarica rapidamente.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le seppur ottime caratteristiche dello smartphone, bensì l’offerta disponibile su Amazon. Il Redmi Note 14, infatti, è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 25% che fa risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Non solo approfitti del minimo storico, ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’offerta completa e con pochi rivali sul mercato: lasciarsela scappare sarebbe un errore troppo grande. Approfittane subito prima che scada.

Redmi Note 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per il Redmi Note 14 nella versione 5G. Lo smartphone lowcost di Xiaomi è disponibile su Amazon a un prezzo di 209,90 euro grazie allo sconto del 25% e risparmi 70 euro rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 41,98 euro al mese. La promo non finisce qui: ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Condizioni di acquisto che non trovi su altri siti web.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 14: le caratteristiche tecniche

Anche quest’anno Xiaomi ha fatto un lavoro eccellente con una delle sue famiglie di smartphone più iconiche. Il Redmi Note 14 è un telefono versatile che puoi utilizzare in ogni momento della giornata e che difficilmente ti deluderà. Migliorato anche il design: oltre a essere più elegante, il Redmi Note 14 è anche molto resistente e protegge le componenti interne dalla polvere e dall’acqua (certificazione IP64).

Per capire le potenzialità dello smartphone basta vedere la scheda tecnica. Il telefono si basa su uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottima anche la luminosità che tocca un picco di 2100 nit e lo rende visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra dotato anche del modem per il 5G. A supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Xiaomi non ha tralasciato neanche il comparto fotografico, anzi tutt’altro. Il Redmi Note 14 è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel con stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 20 megapixel. Nell’app fotocamera hai tanti strumenti per l’editing fotografico che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale: puoi eliminare elementi dagli scatti, oppure andare a migliorare tanti piccoli dettagli.

A proposito di intelligenza artificiale, lo smartphone supporta gli strumenti AI di Gemini e puoi interagire con il nuovo assistente vocale di Google premendo un semplice tasto. Chiudiamo con la batteria da ben 5110mAh che ti supporta per tutto il giorno e con ricarica rapida da 45W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

