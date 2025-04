Xiaomi, lo smartphone top a metà prezzo: è da comprare subito

Il Redmi Note 13 Pro+ è in offerta con uno sconto del 44% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Se Redmi è diventato uno dei brand di smartphone più conosciuti in Italia, gran parte del merito è degli ottimi dispositivi lanciati in Italia. Telefoni che abbinano a una scheda tecnica di qualità, un prezzo che difficilmente trovi su smartphone con le stesse caratteristiche. Se a questo aggiungi anche le offerte lampo di Amazon, ecco che si ha la possibilità di fare un super affare. Esattamente quello che accade con il Redmi Note 13 Pro+, telefono top di gamma che solo per pochissimi giorni trovi al minimo storico grazie allo sconto del 44%. Lo paghi praticamente la metà e risparmi centinaia di euro, oltre a poter dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Redmi Note 13 Pro+ è in tutto e per tutto uno smartphone top di gamma. E per capirlo basta vedere alcune caratteristiche tecniche: schermo AMOLED super fluido e con una risoluzione superiore al FHD, una super batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica in un lampo e soprattutto una fotocamera principale da ben 200 megapixel. Chiedere di più a un telefono che da oggi è disponibile a meno di 250 euro è veramente difficile.

Redmi Note 13 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non esageriamo nel dire che la promo disponibile oggi per il Redmi Note 13 Pro+ sia una delle migliori disponibili su Amazon. E il merito è in gran parte dello sconto riservato dal sito di e-commerce. Infatti, lo smartphone top del brand cinese è disponibile a un prezzo di 249,90 euro, con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 49,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata ai podcast in esclusiva e agli audiolibri.

L’offerta è un’esclusiva di Amazon e la disponibilità è immediata: lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

Redmi Note 13 Pro+: le caratteristiche tecniche

Lo smartphone che devi acquistare oggi e lo devi fare anche piuttosto in fretta: l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro. Il Redmi Note 13 Pro+ è quanto di meglio tu possa trovare a meno di 250 euro e per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica del dispositivo.

A partire da uno dei punti forti dello smartphone: il comparto fotografico. Xiaomi ha puntato molto su questo aspetto e ha dotato lo smartphone di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da ben 200 megapixel, la stessa presente su dispositivi molto più costosi. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera principale è dotato della doppia stabilizzazione (OIS + EIS) e di uno zoom senza perdita di qualità fino a 4x. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera anteriore da 16 megapixel.

Stessa qualità che troviamo anche nello schermo AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione da 1,5k (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz (fluido e scorrevole nella vita di tutti i giorni). Le prestazioni top sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra (una garanzia con qualsiasi applicazione) supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Per chiudere trovi una batteria da 5.000mAh con ricarica super veloce da 120 W che impiega poco più di 15 minuti per arrivare al 100%. Sotto la scocca un lettore d’impronte istantaneo in grado anche di tenere traccia della tua frequenza cardiaca.

