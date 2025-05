Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple ha svelato i dettagli del programma della sua conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, la WWDC 2025, che andrà in scena dal 9 al 13 giugno e potrà essere visto su Apple.com, l’app Apple TV e YouTube.

L’evento è uno dei più attesi da tutta la comunità tech perché permetterà di dare uno sguardo più approfondito a molte delle tecnologiche che il colosso di Cupertino porterà sul mercato da qui ai prossimi mesi e, come ogni anno, potrebbero non mancare le sorprese.

Cosa vedremo alla WWDC 2025

Durante il keynote, stando alle dichiarazioni di Apple, l’azienda si focalizzerà principalmente sugli annunci delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi, tra cui iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 e visionOS 3.

Secondo le indiscrezioni in rete è lecito aspettarsi anche significative integrazioni e miglioramenti per Apple Intelligence, ma per il momento non sono state fornite maggiori informazioni al riguardo.

In passato la WWDC è stata (occasionalmente) anche un palcoscenico destinato alle presentazioni di nuovo hardware. Per ora non ci sono indiscrezioni su eventuali nuovi dispositivi in arrivo anche se qualcuno ha ipotizzato qualche annuncio inaspettato, come la nuova generazione di Apple Vision Pro, ad esempio o, magari, qualche altro prodotto inaspettato.

Comunque, dopo il il keynote ci sarà il video “Platforms State of the Union“, un appuntamento che l’azienda di Cupertino sfrutterò per fornire un’analisi più approfondita delle ultime funzionalità e degli strumenti a disposizione degli sviluppatori sulle piattaforme software proprietarie.

Anche qui, non si escludono novità interessanti per Apple Intelligence, soprattutto in vista della recente accelerazione nello sviluppo di un proprio strumento basato sull’intelligenza artificiale.

L’azienda ha confermato che anche questo video sarà disponibile in streaming tramite il sito web, l’app e il canale YouTube di Apple Developer.

Quali saranno gli assenti della WWDC 2025

Per ora, in assenza di conferme ufficiali, dovrebbe essere assente dalla WWDC 2025 la nuova versione di Siri alimentata dall’intelligenza artificiale. Nonostante i progressi trapelati nei giorni passati, il nuovo assistente smart potrebbe non essere ancora pronto per una dimostrazione pubblica, cosa che potrebbe contribuire ad aumentare ulteriormente il ritardo nell’uscita che, da quello che sappiamo, non dovrebbe essere prevista per il 2025.

Non ci dovrebbero essere, naturalmente, i futuri iPhone 17 che, come accade ogni anno avranno un evento dedicato a settembre dove, con un po’ di fortuna, potremmo finalmente vedere anche l’attesissimo iPhone 17 Air, il nuovo melafonino ultra-sottile, pronto a sfidare apertamente l’altrettanto sottile Samsung Galaxy S25 Edge.

Idem per eventuali novità su iPad e Mac e, almeno per qualche mese, non dovrebbe esserci niente di rilevante all’orizzonte, salvo sorprese dell’ultimo minuto a cui Apple c’ha abituato col classico “One More Thing”.