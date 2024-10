Redmi Note 13, lo sconto è incredibile: prezzo stracciato

Oggi trovi il Redmi Note 13 Pro in offerta con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre. Ottimo processore e fotocamera da 200 megapixel: non farti scappare questo affare

Quando si cerca uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, una delle aziende "rifugio" è Redmi. Il brand nato sotto l’ala di Xiaomi è uno dei punti di riferimento per coloro che sono alla ricerca di smartphone performanti e che abbiano un prezzo alla portata di tutti. Non deve stupire, quindi, che uno dei telefoni più acquistati in questo 2023 è il Redmi Note 13 Pro, smartphone che rientra in quella fascia tra i medio e i top di gamma, ma che grazie all’offerta di oggi vede il proprio prezzo crollare definitivamente. Il merito è dello sconto del 31% che fa avvicinare il prezzo ai 200 euro, punto più basso di sempre su Amazon.

Un ottimo affare per un telefono dotato di una scheda tecnica molto interessante e atipica per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Ad esempio, nella parte posteriore trovi un sensore principale da 200 megapixel, presente solitamente solo su smartphone molto più costosi. Lo stesso vale per il display super fluido o per l’ottimo processore. Un telefono che non ti delude in nessuna occasione e si rivela un valido alleato nella vita di tutti i giorni.

Redmi Note 13 Pro in offerta: prezzo, sconto e offerta Amazon

Oggi trovi il Redmi Note 13 Pro in promo con uno sconto di ben il 31% che fa scendere il prezzo a soli 205 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo su Amazon. Il risparmio sfiora i 100 euro sul prezzo consigliato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Redmi Note 13 Pro: le caratteristiche tecniche

Tra le centinaia di telefoni usciti quest’anno, il Redmi Note 13 Pro si posiziona nelle prime posizioni per numero di dispositivi venduti e per il rapporto qualità-prezzo. È il classico ottimo smartphone prodotto da Redmi, impreziosito da un comparto fotografico tutt’altro che banale.

Partiamo proprio da questo elemento nell’analizzare la scheda tecnica. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera equipaggiata con un sensore fotografico da ben 200 megapixel, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi e che assicura scatti e video di livello professionale. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Grazie all’ottica professionale lo smartphone assicura uno zoom 4x lossless, cioè senza perdita di qualità. Hai a disposizione anche il motore di elaborazione delle immagini presente sugli smartphone top di gamma di Xiaomi.

L’altro elemento che cattura l’attenzione è il display. Redmi ha dotato il telefono di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende l’utilizzo più fluido e immersivo. Le dimensioni generose permettono anche di utilizzarlo mentre sei in viaggio per vedere film e serie TV. Il display protegge anche gli occhi dopo un utilizzo intenso uniformando la luminosità. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore MediaTek Helio G99-Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh con ricarica rapida fino a 67 W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

