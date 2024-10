Redmi Note 13 Pro con uno sconto mai visto prima: affare per tutti

Il Redmi Note 13 Pro è in offerta speciale con uno sconto del 32% al prezzo più basso di sempre. Schermo fluido e ottima fotocamera da 200 megapixel.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma a un prezzo abbordabile, questa è l’offerta che fa per voi. Da oggi trovi il Redmi Note 13 Pro in promo con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e riesci a risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Un’occasione veramente speciale: trovare un telefono con queste caratteristiche a poco più di 200 euro non è una cosa da tutti i giorni. E puoi anche dilazionare il prezzo a rate.

Il Redmi Note 13 Pro è uno dei migliori telefoni lanciati quest’anno e non a caso ha fatto registrare ottimi risultati sotto il punto di vista delle vendite. La versione disponibile oggi in offerta ha una scheda tecnica veramente interessante grazie allo schermo super fluido di grandi dimensioni e soprattutto un comparto fotografico con un sensore posteriore da ben 200 megapixel, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi. Un vero affare da non farsi scappare: approfitta subito della promo di Amazon.

Redmi Note 13 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 13 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se sei alla ricerca di uno smartphone top a un prezzo accessibile, il Redmi Note 13 Pro è il telefono che fa per te. Da oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 202,10 euro con uno sconto del 32% che lo fa diventare un vero best buy. Il risparmio netto sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Puoi provarlo con tutta calma grazie ai quattordici giorni per effettuare il reso da quando lo ricevi a casa.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: la scheda tecnica

Per essere uno dei telefoni più venduti di quest’anno nella propria categoria bisogna avere, oltre a un’ottima scheda tecnica, anche una qualità elevata dei materiali. Nel Redmi Note 13 Pro trovi entrambe le cose e il merito è dell’esperienza maturata in questi anni da Xiaomi nel settore mobile.

Lo smartphone si presenta con un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con una risoluzione FHD e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con le app che utilizzi maggiormente. Il display ha una luminosità elevata e protegge il comfort dei tuoi occhi, anche dopo un utilizzo intenso. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek Helio G99-Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. A catturare l’attenzione la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso che trovi su telefoni molto più costosi. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Non poteva di certo mancare una super batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla ricarica rapida da 67 W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Redmi Note 13 Pro