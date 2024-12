Xiaomi, per lo smartphone top di gamma lo sconto è incredibile: affare assicurato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Redmi Note 13 Pro è uno degli smartphone simbolo di quest’anno. Telefono con un ottimo volume di vendite e che è stato uno dei preferiti dagli italiani, soprattutto da coloro che erano alla ricerca di un telefono versatile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapporto che diventa straordinario oggi grazie allo sconto Amazon del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e approfitti di una promo con pochi eguali. Sebbene il Black Friday sia oramai terminato, di certo non sono finite le offerte sul sito di e-commerce e questa ne è la dimostrazione.

Cosa rende il Redmi Note 13 Pro lo smartphone da acquistare oggi? Banalmente la scheda tecnica. Il telefono di Xiaomi è dotato di un ottimo schermo con diagonale ampia e con una buona luminosità. Il punto forte è la fotocamera da 200 megapixel che assicura scatti iconici in ogni momento, e grazie allo stabilizzatore ottico anche i video sono di ottima qualità. Non manca una super batteria con cui copri un intero giorno senza troppi patemi.

Redmi Note 13 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 13 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per il Redmi Note 13 Pro. Lo smartphone top di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 208,05 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo sul sito di e-commerce. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi hai più di un mese per provarlo e per capire se è il telefono adatto a te. Ma non solo, puoi anche acquistarlo oggi e regalarlo per Natale.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: la scheda tecnica

Non dovremmo sorprenderci del fatto che Xiaomi anche in questo 2024 è riuscita a lanciare uno smartphone top di gamma al prezzo di un medio di gamma. E invece il brand cinese è riuscita a sorprenderci ancora.

Il Redmi Note 13 Pro basa la scheda tecnica su un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz con le app social e videogame che lo supportano. Buona anche la luminosità che arriva fino a un picco di 1.300 nit. Il display protegge gli occhi dall’affaticamento anche dopo un utilizzo intenso. Ottime le prestazioni grazie al processore MediaTek Helio G99-Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico e il merito è del sensore principale da 200 megapixel con stabilizzatore ottico che ti assicura ottime foto e ottimi video. Nella parte posteriore trovi anche una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. La fotocamera principale permette anche di scattare immagini con uno zoom 4x senza perdere di qualità.

La batteria da 5.000mAh è una garanzia assoluta e ti accompagna fino a fine giornata senza problemi. La ricarica rapida da 67W impiega poco più di mezzora per assicurarti il 100% di autonomia.

Redmi Note 13 Pro