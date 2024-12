Redmi Pad SE, su Amazon acquistare un tablet non è mai stato così semplice

Fonte foto: Redmi

Il Redmi PAD SE è un ottimo tablet low-cost molto apprezzato dagli utenti che cercano un device per l’intrattenimento quotidiano che sia efficiente e che, soprattutto, possa essere acquistato al giusto prezzo.

Tra le caratteristiche di questo prodotto spiccano sicuramente un display di dimensioni generose e un buon comparto audio (con l’ingresso per il jack da 3,5 mm), la soluzione ideale per utilizzare al meglio le varie piattaforme di streaming mentre si sta comodamente seduti sul divano e senza sacrificare la qualità della riproduzione. Se a questo aggiungiamo anche una buona autonomia, non c’è nient’altro che si può chiedere a un prodotto del genere che può benissimo sostituire un ben più ingombrante notebook o uno smartphone dalle dimensioni troppo ridotte.

Con le offerte su Amazon il prezzo del device arriva poco sotto i 140 euro, un’occasione davvero molto interessante che permette di acquistare un grande tablet di cui difficilmente ci si pente.

Xiaomi Redmi PAD SE Tablet

Redmi Pad SE: scheda tecnica

Il Redmi Pad SE ha un display IPS LCD che misura 11 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino 90 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Flicker Free con questo device che è in grado di regolare automaticamente la luminosità in corrente continua in modo da eliminare qualunque sfarfallio nella gamma da 0 a 3000 Hze TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di ridotte emissioni di luce blu.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende sensore principale da 8 MP e da una fotocamera anteriore da 5 MP posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, così da semplificarne l’utilizzo in modalità orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Il comparto audio è composto da quattro altoparlanti certificati Hi-Res Audio e Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh con ricarica cablata da 10 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria HyperOS.

Redmi Pad SE: l’offerta su Amazon

Il Redmi Pad SE ha un prezzo di listino (presso rivenditori di terze parti) di 177,41 euro. Tuttavia grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo dispositivo scende a 136,99 euro (-23%, -40,42 euro), uno sconto molto interessante che consente a tutti di portare a casa un ottimo tablet senza spendere una fortuna.

Xiaomi Redmi PAD SE Tablet